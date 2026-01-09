生擒马杜罗 | 美对委内瑞拉和格陵兰出手 专家忧加拿大是下一个目标

美军突袭委内瑞拉生擒马杜罗的军事行动以及特朗普不肯放弃并吞格陵兰的态度，引发加拿大的忧虑。加拿大前驻联合国大使李博（Bob Rae）等专家接受媒体访问时发出警告，指美国也可能将加拿大列入侵占目标，认为特朗普根本不把加拿大的主权当一回事。

要让加拿大成第51州 绝非随口说说

李博近日接受加拿大多家媒体访问时提到，加拿大人如果认为美国不会将加拿大列入侵略目标，那就大错特错了。李博认为，特朗普上任后不断发出加拿大应成为美国「第51个州」的言论，「绝非随口说说」，特朗普一直对加拿大有盘算，「他觉得他来治理加拿大会比我们更出色。我们必须认清一个事实：此人会有所行动，而他的这种『认真』，既不光彩，也不合法。」

李博于2020年8月至2025年11月期间担任加拿大驻联合国大使。他警告：「特朗普的言论方式是前所未有的。命运无常之手，若可能指向丹麦或其他任何国家，也完全可能指向加拿大。」

资深顾问指美确实有可能采军事胁迫

加拿大广播公司（CBC）周四（8日）报道，曾经担任加拿大现任和前任外交部长资深顾问的加拿大皇家大学（Royal Roads University）学者戈登（Adam Gordon）说，越来越多证据表明，特朗普政府确实有可能对加拿大采取军事胁迫手段。

戈登表示，特朗普以委内瑞拉是美国毒品走私的源头为由而推翻马杜罗政权，这与美国对加拿大出口商品征收关税的理由如出一辙。

在格陵兰出生、但自1980年代起就居住在加拿大北极地区伊夸努市的原住民律师彼得（Aaju Peter）接受加拿大电视台新闻网说，她一开始并没有把特朗普关于并吞格陵兰的言论当回事，但如今改观了。

原住民律师：绝不能支持特朗普企图吞并格陵兰

她强调：「绝不能支持特朗普企图吞并格陵兰，因为一旦他这么做了，下一个目标就是加拿大，我们绝不能让这种事发生。」

英国《经济学人》杂志日前刊登一篇名为「加拿大国防部正在为来自美国的威胁做准备」的文章，称加拿大史无前例地，非常严肃并积极地号召加拿大人报名参军保卫国家，无论是16岁还是65岁，在遭遇军事袭击或重大自然灾害时愿意出手援助国家。

传加国号召人民参军卫国

文章提到，加拿大前公共安全部长门迪奇诺（Marco Mendicino）说，国防部在特朗普扬言要透过「经济力量」让加拿大并入美国时，就积极展开各种评估，其中包括成立一支可自愿组成的平民国防力量，以支持加拿大军队。