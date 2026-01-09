以巴冲突 | 第一阶段停火协议濒危 以军空袭加沙酿至少13死包括5儿童
以色列部队周四（8日）对加沙发动多场空袭，造成至少13名巴人死亡，其中包括5名儿童。加沙民防部门表示，尽管停火协议已基本停止了战斗，但以色列最新空袭行动再度危及停火协议。而巴勒斯坦武装组织哈马斯发声明，呼吁停火谈判斡旋方和担保方向以方施压，让以方立即停止暴行，遵守协议条款，包括双向开放加沙地带南部拉法口岸、允许更多援助物资和避难物资入境等。
去年10月停火生效后 加沙425死1206伤
自加沙停火第一阶段协议2025年10月生效以来，以色列与哈马斯冲突不断，互指对方违反停火协议。巴勒斯坦加沙衞生部门周四发布的数据显示，停火生效以来，以军在加沙地带的行动已造成425人死亡、1206人受伤。
加沙民防部门发言人巴萨尔指，一架无人机周四袭击加沙南部一个收容流离失所者的帐篷，造成包括3名儿童在内的4人死亡。
加沙1天内多次遭空袭
在加沙北部，一名11岁女童在贾巴利亚难民营附近遇难；一所学校遭到袭击，造成一人死亡；南部汗尤尼斯附近一架无人机炸死一名男子。另有2名加沙巴人，包括一名儿童，在其他攻击中丧生。
巴萨尔表示，以色列还空袭加沙城东部一处房屋，造成4人死亡。他补充说，搜救失踪人员的工作已经开始。
巴萨尔指出，向周四早上以来，以色列对加沙的袭击已造成13人死亡，这明显违反了停火协议。
以军指哈马斯违反停火协议
而以军宣布空袭一处火箭发射地点，该地点不久前射出一枚火箭，但未能飞抵以色列领土。以军并指控巴勒斯坦武装组织哈马斯过去24小时内2度违反停火协议。
哈马斯发言人卡西姆反指，周四在加沙发生的空袭「证实了以色列占领当局放弃了对停火的承诺」。
