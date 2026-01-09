Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉闯密苏里空军基地拍B-2轰炸机 中国公民遭美起诉 若罪成恐囚1年

即时国际
更新时间：10:03 2026-01-09 HKT
发布时间：10:03 2026-01-09 HKT

一名中国男子涉嫌去年底未经授权拍摄密苏里州空军基地的B-2轰炸机，遭美国检察官起诉，一旦罪成，将面临最高一年监禁。

美方指，涉案男子为35岁的吴麒麟（Qilin Wu，音译），是一名中国公民，2023年6月从亚利桑那州非法入境美国。当时，吴因非法滞留而被移民局逮捕。由于拘留空间不足，吴以保证金获释，订于2027年2月遣返。

B-2幽灵轰炸机曾参与去年针对伊朗的空袭行动。whiteman.af.mil
B-2幽灵轰炸机曾参与去年针对伊朗的空袭行动。whiteman.af.mil
一名中国公民被指拍摄怀特曼空军基地的B-2轰炸机。维基网站
一名中国公民被指拍摄怀特曼空军基地的B-2轰炸机。维基网站

他被指去年底2度未经授权拍摄密苏里州空军基地的B-2轰炸机，美国检察官周三（7日）对他提出刑事控诉。

密苏里州检察官办公室在官网发声明指出，吴麒麟未经授权拍摄怀特曼空军基地（Whiteman Air Force Base）重要军事设施及装备，已违反美国法律。

B-2轰炸机去年曾空袭伊朗

美军去年对伊朗核子设施发动「午夜重锤行动」，期间7架B-2幽灵轰炸机（B-2 Spirit）就是由怀特曼基地起飞。

法庭文件称，2025年12月2日，怀特曼基地特别调查办公室接获通报，在军事设施周边发现一辆可疑小型货车。巡逻人员前往调查后，碰见吴麒麟。吴表示自己是来观察B-2轰炸机，巡逻人员告知吴，他无权在军事设施内拍照或录影。

翌日特别调查办公室通报，称同一辆厢型车又出现在基地周界围栏附近。根据法庭文件，探员前往调查，再次碰到吴。

承认拍摄基地与军事设备

吴承认拍摄B-2轰炸机的影片，以及多张基地周界围栏、大门与军事设备的照片。他并向调查人员展示手机，内部档案包括怀特曼基地与军事设备的影像，共18张照片与影片，吴承认都是由他拍摄。

此外，吴也坦承曾拍摄另一座美国空军基地及其军机。

美媒去年11月报道，与中国相关的空壳公司买下怀特曼空军基地旁的公园，两地只以围篱相隔，促使代表当地的众议员奥尔福特（Mark Alford）要求政府彻查。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
12小时前
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
2026-01-08 10:00 HKT
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
15小时前
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
时尚购物
18小时前
传特朗普政府研向格陵兰居民派钱　每人最多10万美元换加入美国
传特朗普政府研向格陵兰居民派钱　每人最多10万美元换加入美国
即时国际
1小时前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
20小时前
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
影视圈
16小时前
韩国飞香港一载客284人客机飞行途中机舱内起火。 韩亚航空FB
韩亚航空惊魂｜飞香港载284人客机舱内起火 因「尿袋」自燃惹祸
即时国际
2小时前
71岁TVB「亿万绿叶」健康亮红灯？身形再度暴瘦惹人忧 吸金力惊人仍被儿子疏离嫌弃
71岁TVB「亿万绿叶」健康亮红灯？身形再度暴瘦惹人忧 吸金力惊人仍被儿子疏离嫌弃
影视圈
2小时前
打鼓岭清晨惊现-1.2°C 「银纱」覆盖车身、菜田
01:13
打鼓岭清晨惊现-1.2°C 「银纱」覆盖车身、菜田
突发
3小时前