涉闯密苏里空军基地拍B-2轰炸机 中国公民遭美起诉 若罪成恐囚1年

一名中国男子涉嫌去年底未经授权拍摄密苏里州空军基地的B-2轰炸机，遭美国检察官起诉，一旦罪成，将面临最高一年监禁。

美方指，涉案男子为35岁的吴麒麟（Qilin Wu，音译），是一名中国公民，2023年6月从亚利桑那州非法入境美国。当时，吴因非法滞留而被移民局逮捕。由于拘留空间不足，吴以保证金获释，订于2027年2月遣返。

B-2幽灵轰炸机曾参与去年针对伊朗的空袭行动。whiteman.af.mil

一名中国公民被指拍摄怀特曼空军基地的B-2轰炸机。维基网站

他被指去年底2度未经授权拍摄密苏里州空军基地的B-2轰炸机，美国检察官周三（7日）对他提出刑事控诉。

密苏里州检察官办公室在官网发声明指出，吴麒麟未经授权拍摄怀特曼空军基地（Whiteman Air Force Base）重要军事设施及装备，已违反美国法律。

B-2轰炸机去年曾空袭伊朗

美军去年对伊朗核子设施发动「午夜重锤行动」，期间7架B-2幽灵轰炸机（B-2 Spirit）就是由怀特曼基地起飞。

法庭文件称，2025年12月2日，怀特曼基地特别调查办公室接获通报，在军事设施周边发现一辆可疑小型货车。巡逻人员前往调查后，碰见吴麒麟。吴表示自己是来观察B-2轰炸机，巡逻人员告知吴，他无权在军事设施内拍照或录影。

翌日特别调查办公室通报，称同一辆厢型车又出现在基地周界围栏附近。根据法庭文件，探员前往调查，再次碰到吴。

承认拍摄基地与军事设备

吴承认拍摄B-2轰炸机的影片，以及多张基地周界围栏、大门与军事设备的照片。他并向调查人员展示手机，内部档案包括怀特曼基地与军事设备的影像，共18张照片与影片，吴承认都是由他拍摄。

此外，吴也坦承曾拍摄另一座美国空军基地及其军机。

美媒去年11月报道，与中国相关的空壳公司买下怀特曼空军基地旁的公园，两地只以围篱相隔，促使代表当地的众议员奥尔福特（Mark Alford）要求政府彻查。

