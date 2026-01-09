国际太空站 | 太空人出现健康问题 提前结束任务 首次进行医疗撤离

美国太空总署（NASA）署长艾萨克曼证实，正在国际太空站执行「龙」飞船第11次载人任务的一名太空人，周三（7日）出现健康问题，目前状态稳定。出于对太空人安全的考虑，太空总署决定安排该任务团队提前返回地球。这是太空总署首次因太空人健康问题而提前结束国际太空站任务。

取消太空漫步

这4名太空人去年8月搭乘SpaceX「龙」飞船抵达国际太空站，计划至少停留6个月，原定在未来数周返航，但现决定提前在日内返回地球。这4名太空人包括NASA的卡德曼(Zena Cardman)和芬克(Mike Fincke)，以及日本太空人油井龟美也和俄罗斯太空人普拉托诺夫(Oleg Platonov)。

这是美国太空总署首次因太空人健康问题而提前结束国际太空站任务。路透社

国际太空站有太空人出现健康问题。美联社

日本太空人油井龟美也要求休斯敦任务中心的医生，帮忙看一下太空人的情况。NASA图片

芬克和卡德曼原计划在周四（8日）进行太空漫步，为未来在太空站部署太阳能板做准备，以便为太空站提供额外的电力，但因为有太空人出现健康问题而临时取消。

未公布病倒太空人身份

出于保护病人私隐的考虑，NASA并未透露太空人的身份或具体病情。目前，该太空人情况稳定。

NASA官员强调，这并非由太空站上的任何伤害或国际太空站的操作所引起。NASA首席健康与医疗官波尔克表示，他们「出于对该太空人的谨慎考虑」，而提前结束任务。

波尔克表示，这是NASA首次从太空站进行医疗撤离，尽管太空人先前也曾在太空站内接受过牙痛和耳痛等疾病的治疗。这4人将在未来几天内返回地球。

太空总署副署长克沙特里亚表示，这是「我们首次从太空船上进行受控的医疗撤离，这很不寻常。」

曾要求地面医生「视讯看诊」

原先太空站的活动日常，都会YouTube上24小时直播。在上周，日藉太空人油井曾利用无线电与休斯敦任务控制中心对会，要求召开私人医疗会议。随后，油井要求控制中心查看太空站的即时摄影机画面。在完成摄影机连线后，油井问：「你们有机组医生吗？…飞行医生之类的？」

然后这段直播突然结束，显然NASA不想要大众看到后续的内容，这涉及个人健康，也就与隐私有关。

目前，还有3名太空人在太空站上生活和工作，他们分别是NASA的威廉姆斯和俄罗斯太空人米卡耶夫及斯韦尔奇科夫，斯韦尔奇科夫于去年11月升空。3人将于今年夏季返回地球。

NASA官员表示，下一次太空任务有可能提前前往国际太空站，但并未透露具体细节。