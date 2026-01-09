一文看特朗普政府退出66个国际组织名单 多涉对抗气候变化工作 被批短视

白宫于本周三投下外交震撼弹，美国总统特朗普正式签署总统备忘录，宣布美国将退出多达66个国际组织及机构，理由是这些组织「浪费资源」及「威胁国家主权」。是次「退群」行动牵涉范围极广，这份名单主要针对气候变化、劳工权益、人权及性别平等相关议题的组织，令国际社会对全球合作前景深感忧虑。

清算「觉醒」倡议 指威胁美主权

特朗普在备忘录中明确指示，要求暂停美国对这66个国际组织、机构及委员会的所有支持。特朗普政府将这些议题标签为迎合多元化的「觉醒」（Woke）倡议，认为其功能重叠且管理不善。据悉，被点名的组织包括联合国人口基金、多个涉及非洲事务的特别机制，以及多个与气候合作相关的平台。

特朗普政府一口气退出66个国际组织，多涉对抗气候变化工作，被批短视 。

二次退出气候公约 国际合作恐瘫痪

在名单中，最受瞩目的是确立全球气候谈判基础的《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）。该公约自1992年签署以来，一直是《巴黎协定》的根基。由于特朗普一向将气候变化视为「骗局」，自去年重返白宫后已宣布退出《巴黎协定》，如今连母约亦一并背弃。

此外，专门提供气候科学评估的「政府间气候变化专门委员会」（IPCC）亦在名单之列。专家警告，美国作为全球主要排放国及经济体，其退出将令抑制温室气体的努力受阻，更会给予其他国家借口推迟减排承诺。

针对美方的激进举动，前白宫国家气候顾问麦卡锡批评此举「短视、令人尴尬且愚蠢」，认为这会削弱美国在国际舞台上的影响力。中国外交部发言人毛宁昨日亦回应指，美国「退群」已非新鲜事，强调唯有多边体系有效运行，才能防止「强权即真理」的丛林法则蔓延。

事实上，特朗普回朝后已先后宣布退出联合国教科文组织、世界卫生组织及联合国人权理事会。是次大规模撤出，被视为其「美国优先」政策的终极体现。