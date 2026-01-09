遭ICE执法轰毙女死者身份曝光 三孩之母 社交平台自称诗人

美国明尼苏达州发生涉及联邦执法部门的致命枪击案，当地1月7日，移民及海关执法局（ICE）执法人员在明尼阿波利斯市街头截查一辆黑色七人车期间，连开多枪击毙女司机。事后死者身份曝光，证实为37岁育有三名子女的美国公民Renee Nicole Good。事件触发执法过当争议，州长更与联邦政府隔空对垒。

死者母：女儿生性温和 料「极度恐惧」才试图驱车离开

事发于周二早上，当时ICE人员正在该市南部一处住宅区进行执法行动。据目击者及传媒披露，Renee当时驾驶其本田七人车，疑与正在截查的执法人员发生口角。当她试图驾车驶离现场时，一名执法人员向驾驶室连开数枪，Renee头部中弹身亡。

明尼苏达州民主党籍参议员Tina Smith随即证实，死者是土生土长的美国公民，并对ICE在居民区动用致命武力表示深切忧虑。然而，国土安全部（DHS）随后发声明，反指死者为「国内恐怖分子」，称其当时试图利用车辆作为武器冲击执法人员，迫使人员开枪自卫。州长华兹（Tim Walz）则发文反击，呼吁公众警惕联邦政府的「虚假宣传」。

随著死者身份公开，Renee的生平细节亦陆续曝光。她于2020年在维珍尼亚州的奥多明尼昂大学修读创意写作，凭借优秀诗歌作品荣获奖项。她在社交平台的简介中自称为「诗人、作家、妻子和母亲」，常于网上分享生活点滴，并在Instagram账户上填写象征性小众的骄傲旗帜表情符号。

美媒普遍报道，Renee的背景显示其并非一般的激进分子。其母亲Donna Ganger接受访问时强调整个家庭深陷震惊，指女儿生性温和，绝非那种会挑衅执法人员的人，相信当时是因为「极度恐惧」才试图离开。

经历过两段婚姻 三子女顿成孤儿

Renee的家庭生活亦令人心酸。她经历过两段婚姻，留下一名15岁女儿及两名分别为12岁与6岁的儿子。她的第二任丈夫Timmy Ray Macklin Jr.已于2023年不幸离世。其前公公表示，计划接回年幼的孙儿照顾。

枪击案发生后，现场流出的一段短片更显示，一名自称是Renee妻子的女子赶抵现场后失控哭喊：「你们刚才杀了我的妻子！」目击者Tyrice Jones向媒体表示，该名女子随后带同爱犬坐在前院哀号，脸上沾有血迹。

目前，明尼苏达州刑事局（BCA）已介入调查，厘清执法人员当时是否有必要开枪，以及是否违反相关程序。