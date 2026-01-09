生擒马杜罗｜参议院通过推进议案 限制特朗普对委内瑞拉动武 5共和党人倒戈支持

美国参议院当地周四（8日）进行程序性投票，通过推进一项民主、共和两党议员共同提出的决议草案，以期限制总统特朗普在未经国会授权的情况下对委内瑞拉采取进一步军事行动，预计参议院下周将对这项决议草案进行正式表决。在今次表决中，有5名共和党议员倒戈，特朗普随后发文批评，倒戈支持推进议案的共和党议员，不应获得连任。

下周正式表决议案

程序性投票结果为52票赞成、47票反对；5名共和党籍参议员投赞成票。这五名共和党参议员包括罗姆尼（Mitt Romney）的支持者苏珊·柯林斯、丽莎·穆尔科斯基，以及向来主张约束军权的兰德·保罗，甚至连经常支持特朗普的霍利（Josh Hawley）及杨恩（Todd Young）亦投下赞成票。

美国参议院当地周四（8日）通过一项跨党派决议案，限制总统特朗普在未经国会授权下，对委内瑞拉采取进一步军事行动。路透社

尽管特朗普政府近期成功逮捕委内瑞拉总统马杜罗，并意图掌控该国石油资源，但部分共和党参议员选择与民主党联手，在战争权力问题上画下红线。美联社

委内瑞拉周三爆发反美示威。美联社

参与发起这项决议草案的共和党籍参议员兰德·保罗在投票前说：「轰炸别国首都并带走其总统，无疑是战争行为。」

据美国媒体报道，美国国会众议院将于本月较后时间进行类似投票。决议草案在两院都获通过后将送交特朗普签署。

倒戈议员：军事行动必须获国会批准

霍利在投票后表示，草案明确规定，若总统决定向委内瑞拉派遣地面部队，必须获得国会批准。杨恩则指出，虽然他支持逮捕马杜罗的行动，但他反对在没有国会授权的情况下，让美军卷入长期且无法预测的委内瑞拉内战或管理工作中。

特朗普斥倒戈议员愚蠢、不应连任

特朗普随即在社交平台「Truth Social」发文猛烈回击，公开点名该五名倒戈的共和党议员，斥责他们的行为是「愚蠢」，并称这些人「永远不应再次当选」。特朗普称，这项决议草案违宪，严重阻碍美国自卫和国家安全，削弱总统作为三军统帅的权力。

国际社会高度关注石油版图

目前特朗普政府正积极推动由美国企业接管并重建委内瑞拉的石油基础设施。他早前曾表示，美国将会「管理」委内瑞拉一段时间，以确保其丰富的石油资源不再被「独裁者」浪费。然而，国际社会及部分国会议员对此表示担忧，质疑此举违反国际法，恐令美国陷入另一场长期的海外军事泥淖。