生擒马杜罗｜参议院通过决议 限制特朗普对委内瑞拉动武 5共和党人倒戈支持

美国参议院当地周四（8日）通过一项跨党派决议案，限制总统特朗普在未经国会授权下，对委内瑞拉采取进一步军事行动。此举反映国会对特朗普在西半球扩张军事野心的强烈不满。尽管特朗普政府近期成功逮捕委内瑞拉总统马杜罗，并意图掌控该国石油资源，但部分共和党参议员选择与民主党联手，在战争权力问题上画下红线。

特朗普斥投票议员愚蠢、不应连任

参议院以52票对47票通过这项根据《战争权力决议案》（War Powers Resolution）提出的提案。值得注意的是，除民主党人全数支持外，五名共和党参议员包括罗姆尼（Mitt Romney）的支持者苏珊·柯林斯、丽莎·穆尔科斯基，以及向来主张约束军权的兰德·保罗，甚至连经常支持特朗普的霍利（Josh Hawley）及杨恩（Todd Young）亦投下赞成票。

美国参议院当地周四（8日）通过一项跨党派决议案，限制总统特朗普在未经国会授权下，对委内瑞拉采取进一步军事行动。路透社

尽管特朗普政府近期成功逮捕委内瑞拉总统马杜罗，并意图掌控该国石油资源，但部分共和党参议员选择与民主党联手，在战争权力问题上画下红线。美联社

委内瑞拉周三爆发反美示威。美联社

霍利在投票后表示，提案明确规定，若总统决定向委内瑞拉派遣地面部队，必须获得国会批准。杨恩则指出，虽然他支持逮捕马杜罗的行动，但他反对在没有国会授权的情况下，让美军卷入长期且无法预测的委内瑞拉内战或管理工作中。

特朗普随即在社交平台「Truth Social」发文猛烈回击，公开点名该五名倒戈的共和党议员，斥责他们的行为是「愚蠢」，并称这些人「永远不应再次当选」。特朗普称，《战争权力法》这部越南战争时期的法律是「违宪」的，严重削弱了总统作为三军统帅应对「危险时代」及保护国家安全的能力。

国际社会高度关注石油版图

目前特朗普政府正积极推动由美国企业接管并重建委内瑞拉的石油基础设施。他早前曾表示，美国将会「管理」委内瑞拉一段时间，以确保其丰富的石油资源不再被「独裁者」浪费。然而，国际社会及部分国会议员对此表示担忧，质疑此举违反国际法，恐令美国陷入另一场长期的海外军事泥淖。