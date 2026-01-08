Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Meta拟收购Manus 中国商务部证实展开调查

即时国际
更新时间：20:57 2026-01-08 HKT
发布时间：20:57 2026-01-08 HKT

美国科网巨头Meta早前宣布以20亿美元收购具中国背景的人工智能公司Manus，引起关注。中国商务部8日回应说，企业从事对外投资等活动须符合中国法律法规，商务部将会同相关部门对此项收购与出口管制、技术进出口、对外投资等相关法律法规的一致性开展评估调查。

Manus2022年由北京蝴蝶效应科技成立，去年初发布AI产品后迅速走红，曾被誉为「第二间DeepSeek」。不过，公司于去年6月突然把总部迁至新加坡，并裁减大部分中国员工，当时遭不少内地媒体批评为「叛逃」。

在中美科技战背景下，美国企业收购具有中国背景的AI公司，时机敏感。英国《金融时报》日前引述消息称，中国官方正在审查Manus把员工和技术迁移到新加坡，以及随后出售给Meta是否符合中国的法律法规。

中国商务部8日举行例行记者会，发言人何亚东在回应Meta收购Manus的提问时说，中国政府一贯支持企业依法依规开展互利共赢的跨国经营与国际技术合作。需要说明的是，企业从事对外投资、技术出口、数据出境、跨境并购等活动，须符合中国法律法规，履行法定程序。商务部将会同相关部门对此项收购开展评估调查。

