食客顺手牵GG！ 美餐厅痛失珍藏几十年「海象阴茎骨」 老板崩溃求归还

美国新泽西州一间知名餐厅长年珍藏一支「 海象阴茎骨」作店内装饰，吸引许多客人借看拍照，岂料近日竟有客人「一借无回头」将这支阴茎骨走。老板与员工在网上公开消息寻找下落，承诺绝不采取法律行动，只希望贼人交还镇店之宝。

《纽约邮报》报道，这间餐厅「Donkey’s Place」位于卡姆登市（Camden），曾被名厨安东尼波登（Anthony Bourdain）盛赞为当地最棒的芝士牛肉堡。店内陈设包括许多奇特收藏品，例如巨齿鲨的牙齿及本次失窃的海象阴茎骨，一直是该店话题焦点。

12月30日晚，3名男子在店内畅饮数小时后，要求查看放置在吧台后方的「海象阴茎骨」，却乘机偷走。窃贼蓄著胡须，笑著手持鸡尾酒，与其他人合照。稍后，他被监视器拍到带着战利品离开。

「海象阴茎骨」是餐厅珍藏多年的镇店之宝。 fb / Mia Panella

当值女员工隔天发布影片，希望借助广大网友力量找回「镇店之宝」。她说：「我根本不敢相信他会这么做！如果偷东西的人看到这个，请把它还回来，没有它一切都不一样了。」

餐厅老板路卡斯（Lucas）说，当值女员工只是暂时离开，到后场处理其他事务，客人竟然就趁此间罅偷东西。他说：「我们拿到了他的照片，但我不认为他还在镇上。」他表示不打算提告，「我们只希望东西被还回来」