陈志被捕︱柬埔寨国家银行宣布 清算太子银行全面接管资产

即时国际
更新时间：14:33 2026-01-08 HKT
发布时间：14:33 2026-01-08 HKT

遭美国指控涉及国际诈骗和洗黑钱的柬埔寨太子集团（Prince Group）创办人陈志，遭柬埔寨拘捕并遣送回中国受查。柬埔寨国家银行8日宣布，已正式接管太子银行所有业务及资产，并进行清算。

现有客户仍可取款

《柬中时报》报道，柬埔寨国家银行今日发公告，指已指定Morisonkak MKA CPA Audit-Accounting有限公司为太子银行清算人，自公告发布之日起，该公司将全面接管并管理太子银行的所有营运及资产。

柬国华文媒体《柬中时报》7日傍晚率先报道，陈志在柬埔寨被捕。
太子集团电诈帝国资产遍全球，香港冻结27.5亿。
公告同时指出，太子银行已暂停提供任何新增银行服务，包括吸收新存款及发放新贷款等。

柬埔寨国家银行强调，在太子银行已开户并存款的客户，仍可按规定办理正常取款业务。客户只需准备相关取款档案，银行将依据《银行和金融机构法》所规定的优先顺序予以处理。

此外，在太子银行已办理贷款的客户，仍须继续履行还款义务，按期还款。

柬埔寨国家银行表示，将会同相关部门和机构，持续监督清算和临时管理工作的推进情况，以最大程度保护储户和客户合法权益。

柬埔寨内政部昨晚通报称，应中方请求，太子集团创始人陈志及两名中国公民于1月6日被柬方逮捕并移交中国，且陈志已于2025年12月被正式剥夺柬埔寨国籍。

