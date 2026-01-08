Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金正恩42岁生日低调度过 北韩官方未作报道

即时国际
更新时间：15:04 2026-01-08 HKT
发布时间：15:04 2026-01-08 HKT

韩联社首尔1月8日电，北韩领袖金正恩周四（1月8日）迎来42岁生日，但北韩官方媒体未作任何相关报道，显示北韩方面刻意低调处理。韩联社指出，这与北韩一向重视领导人个人崇拜的传统形成鲜明对比。  

官媒聚焦党代会动员

北韩劳动党机关报《劳动新闻》当天头版刊登社论，呼吁各级领导层在即将召开的第九次党代表大会前，加强思想宣传与政治动员，但并未提及金正恩生日。对外宣传媒体《朝中社》则仅报道政府及经济部门为党代会作准备的消息。  

相关阅读：李在明访华︱金惠景亲自落厨煮年糕尽显亲和力 与彭丽媛茶敍自称粉丝

外界普遍认为，金正恩于1984年1月8日出生，但北韩从未正式公布其出生日期。仅有一次间接提及是在2014年，当时《朝中社》报道美国前NBA球星洛文访问北韩。

弱化父辈领袖象征依赖。美联社
弱化父辈领袖象征依赖。美联社

 

刻意淡化父辈象征　

在北韩体制下，最高领导人生日通常定为国家节日。金日成及金正日的生日分别被称为「太阳节」及「光明星节」，均是盛大的全国纪念日。不过，金正恩自2011年掌权以来，其生日未被定为纪念日，官方媒体亦始终保持沉默。  

相关阅读：撞名北韩领袖｜金日成任浙江大学博导惹热议 网民：名字太强大

分析指，金正恩近年逐步弱化对父辈领袖的象征依赖，同时建立属于自己的个人崇拜体系，如推行佩戴印有其肖像的徽章，并有意减少使用「太阳节」等名称。韩媒认为，他可能出于政治考量，以防社会对「年轻领袖」个人生日制度化产生反感。  
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
5小时前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
22小时前
立法会主席选举 李慧琼以5票险胜陈振英成功当选 承诺邀官员定期介绍政策进度
01:35
立法会主席选举 李慧琼以5票险胜陈振英成功当选 承诺邀官员定期介绍政策进度
政情
3小时前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
2026-01-07 10:59 HKT
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
楼市动向
9小时前
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
23小时前
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
00:56
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
社会
20小时前
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
饮食
21小时前
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
影视圈
19小时前
疑偷精品下场惨淡 旺角动漫店发相寻人 意外曝光女贼靓样 网民齐堕美人计：咁靓女就算啦｜Juicy叮
疑偷精品下场惨淡 旺角动漫店发相寻人 意外曝光女贼靓样 网民齐堕美人计：咁靓女就算啦｜Juicy叮
时事热话
4小时前