金正恩42岁生日低调度过 北韩官方未作报道

韩联社首尔1月8日电，北韩领袖金正恩周四（1月8日）迎来42岁生日，但北韩官方媒体未作任何相关报道，显示北韩方面刻意低调处理。韩联社指出，这与北韩一向重视领导人个人崇拜的传统形成鲜明对比。

官媒聚焦党代会动员

北韩劳动党机关报《劳动新闻》当天头版刊登社论，呼吁各级领导层在即将召开的第九次党代表大会前，加强思想宣传与政治动员，但并未提及金正恩生日。对外宣传媒体《朝中社》则仅报道政府及经济部门为党代会作准备的消息。

外界普遍认为，金正恩于1984年1月8日出生，但北韩从未正式公布其出生日期。仅有一次间接提及是在2014年，当时《朝中社》报道美国前NBA球星洛文访问北韩。

弱化父辈领袖象征依赖。美联社

刻意淡化父辈象征

在北韩体制下，最高领导人生日通常定为国家节日。金日成及金正日的生日分别被称为「太阳节」及「光明星节」，均是盛大的全国纪念日。不过，金正恩自2011年掌权以来，其生日未被定为纪念日，官方媒体亦始终保持沉默。

分析指，金正恩近年逐步弱化对父辈领袖的象征依赖，同时建立属于自己的个人崇拜体系，如推行佩戴印有其肖像的徽章，并有意减少使用「太阳节」等名称。韩媒认为，他可能出于政治考量，以防社会对「年轻领袖」个人生日制度化产生反感。

