特朗普签令 美国退出66个国际组织 包括31个联合国机构

美国总统特朗普继续抛外交震撼弹。白宫表示，特朗普于7日签署公告，宣布美国将退出共35个非联合国体系的国际组织，以及31个联合国下属机构。白宫于当地时间周六发表震撼公告，宣布美国将退出35个非联合国组织及31个联合国下属机构。白宫形容此举是经过「全面检讨」后的决定，旨在斩断流向「效率不彰」组织的公帑，确保纳税人的资金能回流至符合美国本土利益的范畴。

「美国优先」升级 之前已退世衞和联合国教科文

供受影响组织的完整清单，但华府至今保持缄默，未有具体点名。路透社引述消息指，相关资源未来将被重新配置，集中用于能直接提升美国国际影响力及国家安全的项目。

特朗普已先后宣布退出退出多个国际组织，包括世界卫生组织（WHO）。路透社

特朗普已宣布退出联合国教科文组织（UNESCO）。路透社

白宫表示，特朗普于7日签署公告，宣布美国将退出共35个非联合国体系的国际组织，以及31个联合国下属机构。美联社

白宫在公告中明确指出，这项外交大变动源于政府对所有参与的国际政府间组织、公约及条约进行的深度审查。声明言辞犀利，强调美国不再容许资金流向那些「将全球主义议程凌驾于美国优先」的组织，特别是部分在重要议题上成效有限的机构。

自特朗普展开第二任期后，美国在多边外交上的孤立势头愈趋明显。事实上，华府已多次采取具体行动，包括削减对联合国的资金分担、退出人权理事会，并无限期停止资助巴勒斯坦救济机构（UNRWA）。

此外，特朗普已先后宣布退出联合国教科文组织（UNESCO），并重演首任期的戏码，再度退出世界卫生组织（WHO）及《巴黎气候协定》。分析指出，这一系列连锁行动反映特朗普正全面实践以「美国优先」为核心的民族主义路线，试图打破二次大战后由美国长期维护的国际多边体系。

对于美方大规模「退群」，欧洲盟友及联合国相关部门表示极度忧虑。外界批评华府此举将削弱国际社会应对气候变化、公共卫生及人道援助的能力。然而，白宫方面不为所动，强调效率与结果才是衡量参与国际事务的唯一标准。目前，多国正密切注视华府下一步会否对更多军事或贸易条约「动刀」。