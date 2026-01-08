Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

格陵兰之争｜鲁比奥下周晤丹麦官员 称倾向以购买而非入侵方式解决

即时国际
更新时间：07:54 2026-01-08 HKT
发布时间：07:54 2026-01-08 HKT

美国特朗普政府近期在全球外交及能源版图上展现极强扩张雄心。继强势介入委内瑞拉石油产业后，华府正将目光投向北极战略要冲格陵兰岛。国务卿鲁比奥透露，将于下星期与丹麦官员会面，商讨格陵兰问题，他首度明确指若涉及国家安全，动用军事手段始终是总统特朗普的选项之一。

取格陵兰志在必得 列「国家安全优先事项」

鲁比奥在华盛顿回应记者提问时，并未直接回答特朗普政府是否愿意冒险采取军事手段控制格陵兰岛，他说：「我来这里不是为了谈论丹麦或军事干预，我下周会与他们会面。届时我们会与他们进行讨论，但我对此没有其他补充。」

美国白宫在6日重申，取得格陵兰是美国「国家安全优先事项」。路透社
美国白宫在6日重申，取得格陵兰是美国「国家安全优先事项」。路透社
特朗普多次表明美国希望「取得格陵兰」。法新社
特朗普多次表明美国希望「取得格陵兰」。法新社
鲁比奥在华盛顿回应记者提问时，并未直接回答特朗普政府是否愿意冒险采取军事手段控制格陵兰岛。法新社
鲁比奥在华盛顿回应记者提问时，并未直接回答特朗普政府是否愿意冒险采取军事手段控制格陵兰岛。法新社

当被追问会否用武力取下格陵兰，他表示，每位美国总统都保留了透过军事手段，以应对国家安全威胁的选项。

据《纽约时报》报道，美国白宫在6日重申，取得格陵兰是美国「国家安全优先事项」，并声明「特朗普总统及其团队正在讨论一系列选项」以达成这项外交目标，「动用美军始终是三军统帅可运用的选项」。同日，特朗普指示幕僚提交「取得格陵兰」的更新版计划。

而在前一日（5日），据报在国会一场闭门简报会上，参议院领袖追问华府是否准备对格陵兰动武。鲁比奥对此淡化了即时入侵的可能性，透露白宫正采取强硬措辞施压丹麦，诱使其重回谈判桌，其中「收购」是美方目前属意的外交目标。

白宫发言人：首选外交解决

白宫发言人莱维特7日表示，总统特朗普将考虑所有选项，首选始终是以外交途径解决。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
社会
14小时前
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
16小时前
寿司郎「0元购」新招？香港栋笃笑艺人点足7物$0埋单 网民狂呼好尴尬 ：睇到想揾窿捐！
寿司郎「0元购」新招？香港栋笃笑艺人点足7物$0埋单 网民狂呼好尴尬 ：睇到想揾窿捐！
饮食
14小时前
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
影视圈
12小时前
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
饮食
15小时前
天王细廿年女友随时变「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜报案 惊传爸爸于海外服刑
天王细廿年女友随时变「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜报案 惊传爸爸于海外服刑
影视圈
10小时前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
22小时前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
16小时前
千海水产优惠加码！$308起无限任食4小时 必试烧活鳝/活蚬/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任饮
千海水产优惠加码！$308起无限任食4小时 必试烧活鳝/活蚬/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任饮
饮食
15小时前
大埔连锁烧味名店超足料烧鹅五宝饭！$78连例汤 网民大赞：呢个太正，唔po唔得
大埔连锁烧味名店超足料烧鹅五宝饭！$78连例汤 网民大赞：呢个太正，唔po唔得
饮食
14小时前