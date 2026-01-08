格陵兰之争｜鲁比奥下周晤丹麦官员 称倾向以购买而非入侵方式解决

美国特朗普政府近期在全球外交及能源版图上展现极强扩张雄心。继强势介入委内瑞拉石油产业后，华府正将目光投向北极战略要冲格陵兰岛。国务卿鲁比奥透露，将于下星期与丹麦官员会面，商讨格陵兰问题，他首度明确指若涉及国家安全，动用军事手段始终是总统特朗普的选项之一。

取格陵兰志在必得 列「国家安全优先事项」

鲁比奥在华盛顿回应记者提问时，并未直接回答特朗普政府是否愿意冒险采取军事手段控制格陵兰岛，他说：「我来这里不是为了谈论丹麦或军事干预，我下周会与他们会面。届时我们会与他们进行讨论，但我对此没有其他补充。」

当被追问会否用武力取下格陵兰，他表示，每位美国总统都保留了透过军事手段，以应对国家安全威胁的选项。

据《纽约时报》报道，美国白宫在6日重申，取得格陵兰是美国「国家安全优先事项」，并声明「特朗普总统及其团队正在讨论一系列选项」以达成这项外交目标，「动用美军始终是三军统帅可运用的选项」。同日，特朗普指示幕僚提交「取得格陵兰」的更新版计划。

而在前一日（5日），据报在国会一场闭门简报会上，参议院领袖追问华府是否准备对格陵兰动武。鲁比奥对此淡化了即时入侵的可能性，透露白宫正采取强硬措辞施压丹麦，诱使其重回谈判桌，其中「收购」是美方目前属意的外交目标。

白宫发言人：首选外交解决

白宫发言人莱维特7日表示，总统特朗普将考虑所有选项，首选始终是以外交途径解决。