沙特阿联酋关系恶化 也门索科特拉600游客滞留 意大利急撤46人

沙特阿拉伯与阿联酋关系急剧恶化，冲突令也门外岛索科特拉岛（Socotra）受影响，导致约600名外国游客滞留当地，无法离境。意大利首班撤侨航班周三载有46名意大利游客，前往沙特阿拉伯吉达。

阿联酋撒兵放弃控制权

路透社报道，阿联酋上周按沙特要求的限期撤走驻也门部队，同时放弃对索科特拉岛的实际控制。沙特近日空袭也门南部、支援政府军对抗阿联酋支持的南方分离势力，索科特拉岛局势亦被卷入。索科特拉岛主要机场空中交通全面停摆，岛上游客顿时失去返程航班。消息指，机场将于本月7日开通飞往吉达的航班，象征阿联酋影响力急速削弱。

来自立陶宛的游客克里克斯塔波涅内表示，原定周日飞返阿布扎比，但现时或需改经沙特吉达离境，「没有人知道发生了甚么事，大家只想回到正常生活。」有滞留游客警告，岛上缺乏电子支付及银行服务，现金短缺问题迫在眉睫，「再过两三天，大部分人就会耗尽现金，只能露宿并依赖当地居民援助」。

也门索科特拉岛以原始海滩及独特植物闻名，包括著名的「龙血树」。路透社

仍有约600名旅客滞留岛上。路透社资料图片

意大利周三撤走46名国民，该国外交部指，仍有59名意大利公民留在岛上，预计将于未来数日分批乘搭后续航班返国。当局正与也门及沙特阿拉伯政府协调，沙特方面将向相关人士发出为期四天的过境签证，以协助其顺利回国。

阿联酋自2018年起透过军事部署及支持南方过渡委员会（STC）实际掌控该岛。分析指出，索科特拉岛犹如「不沉的航空母舰」，可监控曼德海峡航道，对欧亚非贸易线具战略价值。

索科特拉岛位于也门南岸300多公里外，过去多年远离内战，被视为「战火中的世外桃源」，以原始海滩及独特植物闻名，包括著名的「龙血树」。该岛坐落亚丁湾，毗邻连接红海的重要航道。