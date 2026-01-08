加拿大总理卡尼下周访华5天 2017年来首位加国总理访京

加拿大总理卡尼（Mark Carney）办公室周三表示，卡尼将于1月13日至17日访问中国，成为自2017年以来首位访华的加拿大总理。

卡尼办公室指，访华期间将加强双方在贸易、能源、农业及国际安全等领域的接触。中国目前是加拿大第二大贸易伙伴。

卡尼去年10月在南韩与中国国家主席习近平会面后，同意访华，并多次强调有必要在双边关系持续恶化多年后，重新启动全面对话。加拿大农业部长去年11月访华一周后亦表示，行程显示双边关系开始回暖，对深受关税冲击的农民及油菜籽出口商尤为重要。

加中关系近年因贸易争端转趋紧张。加拿大于去年对中国电动车征收100%关税后，中方今年8月宣布对加拿大油菜籽实施初步反倾销关税措施。油菜籽为加拿大重要农产品，中国亦是主要出口市场之一。