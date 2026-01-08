Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美军扣押「贝拉1号」油轮  俄方斥海盗行为  据报莫斯科派战舰潜艇护巡

更新时间：01:53 2026-01-08 HKT
全球地缘政治局势急剧升级，美国军方在英军协作下，于加勒比海强行登船扣押悬挂俄罗斯国旗的油轮「贝拉1号」（Bella 1）。据报行动期间，俄罗斯多艘军舰及潜艇一度在附近海域出没，双方近距离对峙。

英国派侦察机补给舰 协助美军行动

《华尔街日报》周二引述一名美国官员称，俄罗斯部署了一艘潜舰及其他海军船只，沿途护航「贝拉1号」。其后路透社引述官员证实，当美军特种部队执行登船任务时，俄罗斯的战斗舰艇与一艘潜艇就在「总体范围」内监视。报道指，这艘油轮近期突然更改船籍，由盖亚那转为俄罗斯，并试图突破美方对委内瑞拉的石油封锁。

美国军方在英军协作下，于加勒比海强行登船扣押悬挂俄罗斯国旗的油轮「贝拉1号」（Bella 1）。路透社
这张于2026年1月7日发布的官方照片显示，一名美国海岸防卫队官员正用望远镜观察「贝拉1号」油轮。路透社
英国国防部随后亦发表声明，证实英方应美方要求，为此次行动提供了关键的支援，包括开放基地供美军使用，并派出皇家空军「海神」P-8A侦察机进行空中监视，以及派遣补给舰「潮力号」（RFA Tideforce）随行。

英国国防大臣希利（John Healey）对此发表措辞强硬的谈话，形容该油轮是「俄罗斯与伊朗规避制裁」的工具。

针对美方的行动，俄罗斯外交部与运输部发表联合声明，强烈谴责美军违反1982年《联合国海洋法公约》。俄方坚称，「贝拉1号」当时是在公海行驶，受旗国管辖，任何国家无权动武。

俄罗斯资深议员克利沙斯（Andrey Klishas）更直斥，美方的举动是「赤裸裸的海盗行径」。

