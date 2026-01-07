美国再扣押油轮：在国际水域拦截无国籍「索菲亚号」并押送回美

加勒比海局势急剧升温，美军继在北大西洋扣押与委内瑞拉有关、悬挂俄罗斯旗的「贝拉1号」油轮后，1月7日宣布，其南方司令部在国际水域拦截了一艘被指从事非法活动的无国籍油轮「索菲亚号」（Sophia），并押回美国。

美国南方司令部透过社交媒体证实，代号为「南方之矛」（Operation Southern Spear）的特别行动于7日凌晨展开。美国战争部（即国防部）联同国土安全部协调，在黎明前于加勒比海国际水域拦截了一艘名为「索菲亚号」（M/T Sophia）的油轮。美方将该船定义为受制裁的「黑暗船队」（dark fleet）成员，指其当时正进行非法活动。

美国南方司令部在社交媒体发布发现「索菲亚号」（M/T Sophia）的影片。X@Southcom

影片中有战机接近「索菲亚号」。X@Southcom

根据美方在社交平台发布的影片，有疑似战机接近「索菲亚号」。

南方司令部强调，整个拦截过程平稳，并无发生意外。目前，该船正由美国海岸防卫队押送往美国本土进行「最终处置」。美方发言人称，美军对打击西半球非法活动立场坚定，强调「南方之矛行动」旨在捍卫美国国土安全，并恢复美洲地区的稳定与实力。