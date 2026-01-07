Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美军扣押「索菲亚号」油轮画面曝光 鲁比奥：委内瑞拉已认责

即时国际
更新时间：00:50 2026-01-08 HKT
发布时间：23:38 2026-01-07 HKT

加勒比海局势急剧升温，美军继在北大西洋扣押与委内瑞拉有关、悬挂俄罗斯旗的「贝拉1号」油轮后，1月7日宣布，其南方司令部在国际水域拦截了一艘被指从事非法活动的无国籍油轮「索菲亚号」（Sophia），并押回美国。美国国务卿鲁比奥称，委内瑞拉临时政府已向美方提出，希望将该船被扣押的原油纳入双方的协议谈判之中。

美国南方司令部透过社交媒体表示，代号为「南方之矛」（Operation Southern Spear）的特别行动于7日凌晨展开。美国战争部（即国防部）联同国土安全部协调，在黎明前于加勒比海国际水域拦截了一艘名为「索菲亚号」（M/T Sophia）的油轮。美方将该船定义为受制裁的「黑暗船队」（dark fleet）成员，指其当时正进行非法活动。根据美方在社交平台发布的影片，有疑似战机接近「索菲亚号」。

南方司令部强调，整个拦截过程平稳，并无发生意外。目前，该船正由美国海岸防卫队押送往美国本土进行「最终处置」。美方称，美军对打击西半球非法活动立场坚定，「南方之矛行动」旨在捍卫美国国土安全，并恢复美洲地区的稳定与实力。

美国政府在香港时间8日凌晨零时许召开记者会，交代扣押两艘油轮的行动。其中鲁比奥指，美军在加勒比海登船截查涉嫌运载受制裁原油的「索菲亚号」后，委内瑞拉临时权力机构已主动接触美方，要求将这批被截获的原油纳入日前与美国总统特朗普达成的协议之内。

根据协议，美国接收并监督销售3000万至5000万桶委国石油，收益将存入美国控制的全球银行账户，再由特朗普政府全权酌情决定如何分配予美国及委内瑞拉民众。

委内瑞拉国营石油公司（PDVSA）发表声明，证实正与美国政府就原油销售进行谈判，并形容交易模式与目前雪佛龙（Chevron）等跨国公司的商业运作机制类似。

「他们（委方）非常清楚，如果要继续出口石油、获取收入并避免经济全面崩溃，唯一的办法就是与美国合作。」鲁比奥语气强硬地表示。他认为，委方提出将油轮纳入谈判，反映出马杜罗政权或临时权力机构在美方的经济制裁与军事拦截下，正面临巨大的财政压力。

