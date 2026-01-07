Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本核监管机构职员上海旅游失公务手机 恐外泄机密

即时国际
更新时间：23:08 2026-01-07 HKT
发布时间：23:08 2026-01-07 HKT

中日关系紧绷未解之际，日本官员传出大乌龙！多间日媒报道，日本核能监管机关「原子能管制厅」一名人员，去年11月赴中国私人旅游，期间竟遗失了公务用的智能手机，遗失地点很可能是在上海机场。手机内存负责高度机密人士的个人资料，而手机至今仍未寻获。虽然目前尚未证实有资料外泄，但事件已向日本个资保护委员会通报。在野党国会议员痛批此重大疏失。

据报道，这名员工去年11月1日因私人行程前往中国，11月3日返国，11月6日才发现公务用手机不见了，很可能是在上海机场安检过程中遗失。他在发现遗失手机当天即向管制厅通报。

该手机存有高度机密敏感资料，包括负责核设施反恐措施的核安部门人员姓名与联系方式。管制厅已向个资保护委员会通报，不排除敏感资讯外泄的可能。

原子能管制厅是日本政府在2011年东日本大地震福岛第一核电厂发生事故后成立的机构，管制厅针对负责因应核事故与大地震等紧急情况的人员配发防灾用公务手机，平时必须随身携带。事故发生后，政府已警告相关人员出国时不要带防灾公务手机。

曾任国会议员的时事评论员杉村太藏质疑，涉事人员事隔3天才发现手机不见了， 令人觉得事有蹊跷，「上海机场到处都是监视器，这么多监视器，居然还是找不到，匪夷所思」。

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
7小时前
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
社会
5小时前
连锁酒家再破底价！阿拉斯加长脚蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鸭/东星斑$108起
连锁酒家再破底价！阿拉斯加长脚蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鸭/东星斑$108起
饮食
7小时前
柬埔寨太子集团创办人、华裔柬籍商人陈志。
00:46
太子集团创始人陈志由柬埔寨遣返中国 接受有关部门调查
即时国际
5小时前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
13小时前
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
2026-01-06 22:00 HKT
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
7小时前
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
饮食
6小时前
《中年好声音》台柱大爆TVB颁奖礼得奖「潜规则」 赛前被告知一事冇奖机会高？
《中年好声音》台柱大爆TVB颁奖礼得奖「潜规则」 赛前被告知一事冇奖机会高？
影视圈
7小时前
佘诗曼遭近距离拍摄掀走光疑云 胸前位置「离奇凸起」惹争议 网民热讨细节反应两极
佘诗曼遭近距离拍摄掀走光疑云 胸前位置「离奇凸起」惹争议 网民热讨细节反应两极
影视圈
8小时前