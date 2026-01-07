日本核监管机构职员上海旅游失公务手机 恐外泄机密

中日关系紧绷未解之际，日本官员传出大乌龙！多间日媒报道，日本核能监管机关「原子能管制厅」一名人员，去年11月赴中国私人旅游，期间竟遗失了公务用的智能手机，遗失地点很可能是在上海机场。手机内存负责高度机密人士的个人资料，而手机至今仍未寻获。虽然目前尚未证实有资料外泄，但事件已向日本个资保护委员会通报。在野党国会议员痛批此重大疏失。

据报道，这名员工去年11月1日因私人行程前往中国，11月3日返国， 11月6日才发现公务用手机不见了，很可能是在上海机场安检过程中遗失。他在发现遗失手机当天即向管制厅通报。

该手机存有高度机密敏感资料，包括负责核设施反恐措施的核安部门人员姓名与联系方式。管制厅已向个资保护委员会通报，不排除敏感资讯外泄的可能。

原子能管制厅是日本政府在2011年东日本大地震福岛第一核电厂发生事故后成立的机构，管制厅针对负责因应核事故与大地震等紧急情况的人员配发防灾用公务手机，平时必须随身携带。事故发生后，政府已警告相关人员出国时不要带防灾公务手机。

曾任国会议员的时事评论员杉村太藏质疑，涉事人员事隔3天才发现手机不见了， 令人觉得事有蹊跷，「上海机场到处都是监视器，这么多监视器，居然还是找不到，匪夷所思」。