陈志被捕｜太子集团电诈帝国资产遍全球 香港冻结27.5亿

即时国际
更新时间：21:28 2026-01-07 HKT
发布时间：21:28 2026-01-07 HKT

美国司法部去年10月指控柬埔寨太子集团（Prince Group）创办人陈志涉嫌电信欺诈与洗钱，称他经营一个庞大的诈骗帝国，并查封约150亿美元（约1170亿港元）的比特币。柬国华文媒体《柬中时报》报道，陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国，接受有关部门调查。

太子集团资产遍布全球各地，包括英美，香港、台湾、新加坡。根据英美公开资料，陈志在香港直接或间接控制10间公司，包括在港上市的致浩达（01707）及坤集团（00924）。

相关新闻：太子集团｜涉用香港公司买4艘豪华游艇洗钱 台拘关键6人 港负责人67万元交保

香港警方2025年11月宣布，基于从多个管道掌握的情报和资讯，警方已经冻结一个涉嫌参与国际电信诈骗和洗钱活动的犯罪集团价值27.5亿港元的资产。据报导，该集团系太子集团，被冻结的资产包括其通过犯罪所得的现金、股票、基金等。

台湾检方表示，他们已查封与太子集团相关的总价值超45亿新台币（约合人民币10.3亿元）的资产并拘留了25名嫌疑人。声明称，以陈志为首的太子集团在柬埔寨从事诈欺犯罪，并于多地建立庞大企业网路进行洗钱。

相关新闻：柬埔寨电骗｜美英联手重击柬巨企 查扣1166亿元比特币 华人首脑陈志在港持两上市公司

台湾检方已查封18处不动产，其中包括11处豪华公寓。此外，还有48个停车位及包括劳斯莱斯、法拉利和林宝坚尼等在内的26辆豪车也被查封。据悉，这些豪车总价值超4.7亿新台币。银行帐户方面，有60个银行帐户被查封，帐户余额总计超2.3亿新台币。

新加坡警方10月30日查封并扣押了陈志及其太子集团在新加坡的6处房产，同时对其他相关金融资产发出禁止处置令，涉及银行帐户、证券帐户及现金，总价值超过1.5亿新元（约合8.2亿人民币）。此外，一艘游艇、11辆豪车以及多瓶名酒亦被纳入禁令范围。

