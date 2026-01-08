Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

太子集团创始人陈志由柬埔寨遣返中国 公安部：即将公布骨干通缉名单

即时国际
更新时间：16:52 2026-01-08 HKT
发布时间：16:52 2026-01-08 HKT

柬埔寨华文媒体《柬中时报》报道，太子集团（Prince Group）创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国，接受有关部门调查。8日，中国公安部表示，陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。目前，陈志已被依法采取强制措施，相关案件正在进一步侦办中。

公安部有关负责人并表示，公安机关将于近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员，坚决将在逃人员缉捕归案，警告犯罪分子立即自首。

美国司法部2025年指控陈志在柬埔寨策划诈骗，从全球受害者手中窃取了数十亿美元的加密货币。美国财政部已没收了据称与他相关的价值超过140亿美元（105亿英镑）的比特币——并称这是有史以来最大的加密货币查扣案。

相关新闻：柬埔寨电骗｜美英联手重击柬巨企 查扣1166亿元比特币 华人首脑陈志在港持两上市公司

太子集团（Prince Group）创始人陈志（左）与柬埔寨前首相洪森。
相关新闻：太子集团｜涉用香港公司买4艘豪华游艇洗钱 台拘关键6人 港负责人67万元交保

年仅37岁的陈志是福建人，最初在一家规模不大、显然不太成功的网路游戏公司工作，后于2010年末或2011年移居柬埔寨，开始涉足当时蓬勃发展的房地产行业。

太子集团创办人陈志被捕。 princeholdinggroup.com
2014年，他加入了柬埔寨国籍，其所创办的太子集团在西哈努克城搞的「科技产业园」，其实是围著高墙铁丝网的诈骗监狱，数千人被虚假招聘诱骗过来，护照一收，每天被逼著工作16小时搞杀猪盘。光两个窝点就有1250部手机，控制著7.6万个社交帐号，巅峰时一天能骗3000万美元（约2.3亿港元）。

