美国与100多国达协议 美企豁免全球最低税率

美国与超过100个国家最终达成协议，豁免美国企业缴纳某些国外税项，这是华府先前争取将美国企业排除在全球最低税率制之外的最新进展。

据悉相关国家早于2021年由经济合作与发展组织主持下谈成一项对跨国企业征税的协议。该项协议包括两大「支柱」，第2支柱订定全球最低企业税率为15%。



到本周一，美国财政部表示，已与经合组织和20国集团（G20）「包容性架构」内超过145个国家达成协议，让以美国为总部的企业仅须遵守美国国内的全球最低税率，免受第2支柱规范影响。财政部还说：「这项并行协议承认美国对本国企业全球业务的课税主权，以及其他国家对其境内经商行为的课税主权。」