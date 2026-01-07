Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国与100多国达协议 美企豁免全球最低税率

即时国际
更新时间：09:31 2026-01-07 HKT
发布时间：09:31 2026-01-07 HKT

美国与超过100个国家最终达成协议，豁免美国企业缴纳某些国外税项，这是华府先前争取将美国企业排除在全球最低税率制之外的最新进展。

据悉相关国家早于2021年由经济合作与发展组织主持下谈成一项对跨国企业征税的协议。该项协议包括两大「支柱」，第2支柱订定全球最低企业税率为15%。

到本周一，美国财政部表示，已与经合组织和20国集团（G20）「包容性架构」内超过145个国家达成协议，让以美国为总部的企业仅须遵守美国国内的全球最低税率，免受第2支柱规范影响。财政部还说：「这项并行协议承认美国对本国企业全球业务的课税主权，以及其他国家对其境内经商行为的课税主权。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
12小时前
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
时事热话
18小时前
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
22小时前
生擒马杜罗｜特朗普宣布委内瑞拉向美国移交5000万桶石油 资金亲自监督
生擒马杜罗｜特朗普宣布委内瑞拉向美国移交5000万桶石油 资金亲自监督
即时国际
2小时前
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
时事热话
23小时前
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
影视圈
21小时前
食安中心吁不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21个批次婴幼儿配方奶粉 疑或受蜡样芽孢杆菌污染。网图
食安中心吁不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21个批次婴幼儿配方奶粉 疑或受蜡样芽孢杆菌污染（附批次资料）
社会
13小时前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
2026-01-05 19:30 HKT
寻秦记丨陈国邦再演「李斯」因潮文爆红 原是理科高材生想做工程师 移居泰国爱女读贵族学校
寻秦记丨陈国邦再演「李斯」因潮文爆红 原是理科高材生想做工程师 移居泰国爱女读贵族学校
影视圈
23小时前
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT