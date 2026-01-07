生擒马杜罗︱仅1/3美民支持袭委国 特朗普支持率42%

周一完成的网上民调显示，美国采取军事行动逼使委总统下台，仅获约三分之一美国民众支持，共和党内有65%支持，民主党和独立人士的支持率则为11%与23%。另外，72%的民众担心会过度介入这个南美国家。特朗普的整体支持率为42%。

美国政治新闻网POLITICO报道，美国官员已告诉委国女代理总统罗德里格斯，美方希望她至少采取3项措施，包括遏制毒品流通，驱逐伊朗、古巴等反美国家特工或网络，并且停止销售石油给美国对手。美国官员也希望罗德里格斯最终能推动自由选举并让出权力。但美官员强调选举并非逼在眉睫。