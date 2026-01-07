伊朗示威35死 政府向国民月派54元图息民愤

伊朗民怨高升之际，政府推出一项派钱计划，将于未来4个月向每名公民每月发放1000万里亚尔（折合约7美元、54.5港元）的补贴，企图缓解民众因不满经济困难而爆发的大规模抗议活动。然而，许多人怀疑，在当地基本生活成本飙升至每月200美元以上的情况下，这项补贴能否发挥作用。人权团体昨日说，持续1周多的伊朗示威已酿35人死亡，包括2名安全部队成员，并有1200多人被补。

微薄津贴被抨「杯水车薪」

相关新闻：货币贬值汇率创新低 伊朗商贩爆示威

伊朗政府发言人证实，将从本月10日（周六）起向民众提供为期4个月的补助金，每人获得1000万里亚尔津贴，主要以购物券方式发放。这些补贴旨在暂时缓解民困，但面对通胀严重，伊朗货币里亚尔持续贬值，有批评者指这些微薄津贴如同「杯水车薪」，无济于事。

目前伊朗一个普通家庭每月基本开销包括房租、食物、用电和交通费，很容易超过200美元（约1560港元），几乎没有余力应付其他额外开支如教育或医疗保健等。随着当地通胀达到近40%，里亚尔兑美元持续贬值，许多人认为新补贴只是象征性的姿态。以目前1000万伊朗里亚尔的购买力，只可买到约100只鸡蛋加数公斤大米。

示威浪潮未见停息

相关新闻：伊朗骚乱｜特朗普警告德黑兰勿血腥镇压 扬言「会出手相救」

伊朗民众的示威潮已扩及伊朗31个省中的27省250多个地点，且不见停歇迹象。总部位于美国的「人权运动人士通讯社」指出，示威已导致35人死亡，包括29名示威者和4名儿童。

美国总统特朗普2日已警告德黑兰，若其「以暴力手段杀害和平示威者」，美国将「前来解救他们」。翌日美军便出动逮捕德黑兰长期盟友、委内瑞拉总统马杜罗，使得特朗普这番发言有了新的重要性。