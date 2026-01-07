生擒马杜罗｜美媒爆CIA密件 倡特朗普弃马查多 推委内瑞拉代总统掌权

委内瑞拉总统马杜罗被美军掳走后，该国局势发展备受关注。《华尔街日报》引述两名知情人士披露，美国中央情报局（CIA）向总统特朗普提交的一份机密评估报告结论指出，若委内瑞拉领袖马杜罗下台，其现有的亲信团队——包括现任副总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）在内，较反对派更具能力维持国家稳定。报道指，这项建议促使特朗普政府改变立场，决定支持罗德里格斯而非反对派旗手马查多（Maria Corina Machado）。

白宫：以美国利益为首要考量

路透社引述知情人士证实，《华尔街日报》以上报道的内幕属实。报道又指，特朗普已听取了相关简报，报告同时在国安团队的极少数核心成员间传阅。这份评估成为特朗普政府决策的关键转捩点，让美方在处理委内瑞拉长年政治僵局时，选择了「维持现状稳定」的现实主义路线。

报道指，CIA建议特朗普支持罗德里格斯执掌委内瑞拉政府，而非反对派旗手马查多（图）。法新社

报道指，特朗普已听取了相关简报。法新社

报道指，CIA建议特朗普支持罗德里格斯（图）执掌委内瑞拉政府。法新社

对于此项报导，白宫发言人莱维特（Karoline Leavitt）并未直接证实报告细节，但强调总统特朗普定期听取有关全球各地政治动态的简报。莱维特在声明中表示：「总统及其国家安全团队正作出务实的决定，以确保委内瑞拉最终符合美国利益，并为委内瑞拉人民创造更好的国家。」

这项决策标志著美方对委内瑞拉政策的重大转换。过去一段时间，美方曾高调支持反对派领袖马查多，认为她是「恢复委国民主的希望」。然而，CIA 的最新分析显然认为，反对派在控制军方、政府官僚体系及维持社会运作方面，远不及马杜罗体系内的罗德里格斯。

外交分析家指出，罗德里格斯作为马杜罗的副手，在委国体制内拥有深厚人脉，若能获得华府支持，被视为是实现委内瑞拉「有序过渡」的捷径。

然而，此举亦可能引发美国国内部分对委政策强硬派的反弹，特别是过去数年投入大量资源扶植反对派的政界人士。目前马查多阵营尚未就此消息作出正式回应。