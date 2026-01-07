生擒马杜罗｜星级律师坐镇 曾助维基解密阿桑奇重获自由

委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）周一在纽约出庭，据悉所委任律师是曾为揭密网站「维基解密」创办人阿桑奇辩护的波拉克（Barry J. Pollack）。

波拉克是律师事务所Harris St. Laurent & Weschler LLP的合伙人，根据律师事务所官网，他执业超过30年。波拉克对涉及地缘政治和法律交错领域的复杂案件并不陌生，曾助阿桑奇在2024年达成认罪协议后重获自由。

波拉克毕业于印第安纳大学和乔治城大学法学院，曾任美国刑事辩护律师协会会长。现任会长比瑞尔表示，波拉克过去有替阿桑奇等引发国际争议的被告辩护经验，对于接手马杜罗案是很好的历练。

