生擒马杜罗｜行动致24名委国士兵丧生 总检察长批美方犯「战争罪行」

美缉捕马杜罗行动死伤惨重 古委两军逾50人亡 特朗普轰民主党不领情：他们多年来都想抓这家伙

美国军方上周末发动代号缉捕委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）的军事行动，伤亡数字进一步扩大。据美方及委国官员披露，行动中至少有24名委内瑞拉安全部队成员丧生；古巴政府亦证实有32名派驻当地的官员及警察殉职。美总统特朗普周二开腔，炮轰民主党人对行动成功表现酸溜溜，批评对方「不领情」。

古委两军伤亡惨重

这场在深夜发动的闪电突袭，旨在将面临联邦毒品指控的马杜罗带回美国受审。委内瑞拉总检察长萨博（Tarek William Saab）直指行动中有多名官员及平民遇害，批评美方的行为是「战争罪行」，检察机关将展开正式调查。委内瑞拉军方在社交媒体发布哀悼影片，画面显示卡拉卡斯上空有美军战机飞过，地面则有被炸毁的装甲车残骸，气氛哀戚。

古巴政府早前亦宣布，有32名驻委的部队人员在行动中死亡，全国哀悼两天。马杜罗已于周一在美国法院过堂，对毒品走私指控拒不认罪。

特朗普邀功 斥对手哲学不同

特朗普周二在华盛顿出席共和党会议前，对民主党的批评作出反击。他指前总统拜登任内亦曾要求逮捕马杜罗，甚至在卸任前加码悬赏，而他自己在去年8月将悬赏金额倍增至5000万美元。特朗普语带不满地表示，民主党应该说声「做得好、恭喜」，「他们多年来都一直想抓这家伙，如果他们做得好，我也会为国家感到高兴，可惜他们的哲学太不同」。

美欲染指委国石油 哥国格陵兰人人自危

随著马杜罗倒台，美方对拉美地区的强硬扩张主义引发国际社会焦虑。特朗普表明，美方现时将会「接管」委内瑞拉政策，并施压要求该国向美国能源公司开放石油储备。

与此同时，美国与邻国哥伦比亚的关系亦降至冰点。特朗普早前威胁会因毒品问题对哥国采取军事行动，更辱骂哥国总统是「喜欢制造毒品的病人」。哥伦比亚外长维亚维森西奥（Rosa Villavicencio）周二向美方提出正式抗议。

此外，特朗普近期再次提出「购买格陵兰」的构想，声称是为了美国安全利益。此举触发欧洲盟友强烈反弹，法国、德国、英国、波兰及丹麦等国首脑周二发表联合声明，强调「格陵兰属于格陵兰人」，主权问题不容侵犯。

国内民调两极 逾九成美民认领袖应由委人选

尽管军事行动成功抓捕马杜罗，但美国国内民意相当分歧。《华盛顿邮报》最新民调显示，支持与反对派遣美军抓捕马杜罗的受访者各占四成；而接近九成的美国人认为，委内瑞拉的未来领袖应由该国人民自行决定，约45%人反对美国直接控制委国并指派新政府。