网传「治愈火炉」片翻hit 画面单调却达1.5亿浏览量 广告收益料近千万元

网络世界无奇不有，一段长达10小时、内容仅为木头在火炉燃烧的片段，近日再度成为社交平台热话。这段被网民封为「治愈神片」的影片，虽然视觉画面单调，却在过去9年间累积超过1.5亿观看人次，更有估计指其广告收益已高达120万美元（约936万港元），充分展现「慢电视」（Slow TV）的吸金力。

社交平台推波助澜 冬季迎流量高峰

该片段近日再次爆红，相信与X（前称Twitter）及Instagram等社交平台流传的帖文有关。不少网民纷纷前往YouTube留言「朝圣」，直言是因为社交平台的推荐而到访。据悉，每逢冬季或圣诞佳节，不少家庭会将此片段投放到电视萤幕上，营造温馨的节日气氛，令影片每年年底都会迎来一波流量高峰。

画面单调却极具疗愈感

片段内容极其简单，全程只见木头在火炉内静静燃烧，伴随著节奏规律的噼啪声响。这种视觉与听觉的双重刺激，对不少都市人而言具有减压及助眠的作用。

随著「治愈系内容」在网络盛行，这类低成本、长时间的片段正逐渐成为网络经济中不可忽视的一环。有分析指，这类片段成功捕捉了现代人追求片刻宁静的心理需求，将平凡的「烧柴声」转化为千万公帑的商业契机。