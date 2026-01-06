Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日议员石平抵台称「台湾绝非中国一部分」 中方：宵小狂言不值一评

更新时间：16:43 2026-01-06 HKT
发布时间：16:43 2026-01-06 HKT

日本华裔参议员石平今天抵台，在台北松山机场发表谈话强调，踏上台湾国土充分说明中华人民共和国和「中华民国」是完全不同的国家，台湾绝对不是中国一部分，台湾就是台湾。

中国外交部发言人毛宁今天在例行记者会上答问时回应：「宵小狂言不值一评。」

石平出生于四川，毕业于北京大学，后来赴日留学，2007年取得日本国籍，去年7月参议院选举中，石平以日本维新会候选人身分参选，并首次当选。中国外交部去年9月对其「实施制裁」，批评石平「为了一己私利，数典忘祖，出卖良知，勾连反华势力挑衅滋事」。

石平应印太战略智库邀请赴台出席研讨会。他称，踏上台湾国土非常高兴且激动，中华人民共和国政府对他制裁、不允许他进入中国国境，今天顺利进入台湾国境，充分说明中华人民共和国和「中华民国」是完全不同的国家。

被问及中国外交部指石平涉台言论「不值一提」，石平回击，「爱提不提，我无所谓」。

