Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

18岁伊斯兰少女直播拒戴头巾 冷血父亲偕儿「荣誉处决」遭判刑

即时国际
更新时间：17:15 2026-01-06 HKT
发布时间：17:15 2026-01-06 HKT

荷兰一名53岁的伊斯兰父亲，不满18岁的女儿生活方式「太过西方」还结交男友，竟伙同两名儿子将女儿骗往荒野，将其捆绑并溺毙于沼泽。荷兰法院近日做出判决，该名潜逃中的父亲被重判30年徒刑，两名儿子则处20年监禁。

《DutchNews.nl》、《每日邮报》综合报道，该名父亲哈利德（Khaled al Najjar）不满18岁的女儿瑞安（Ryan）不遵守伊斯兰传统，平时拒绝佩戴头巾（希贾布，Hijab）、使用社交软体，且会结交男友。

相关新闻：网上片段显示与男子作伴 巴基斯坦2少女遭父兄枪杀

悲剧导火线，疑似是瑞安在TikTok上，没戴头巾且化著妆进行直播。此举被家族视为「羞辱性的背叛」。

瑞安于2024年5月22日失踪，直到7天后才在荒野被发现。遗体被发现时全身被捆绑、嘴巴遭封住。

调查人员在死者指甲缝中发现哈利德的DNA，显示她在断气前曾与父亲发生激烈搏斗。法院指出，哈利德亲手捆绑并勒昏女儿后将她丢入水中。

在案发后而哈利德犯案后早已逃往叙利亚，随后写信给《电讯报（De Telegraaf）》自首。荷兰当局判处哈利德30年监禁，但荷叙两国并没有引渡条款，犯能否服刑引发质疑。

相关新闻：不同种姓棒打鸳鸯 男拒分手遭荣誉处决 女友与遗体「完婚」感动全国

警方认为哈利德分别23岁和25岁的儿子穆哈纳德和穆罕默德（Mohamed）也有参与犯案，两人被捕后否认，反称哈利德是「怪物」，但法庭获悉两人曾和哈利德讨论杀害方式，并为了协助掩盖谋杀，删除瑞安手机的照片和影片，还要求其他家人删除对话纪录。

两兄弟被判处20年监禁，但只有长子出庭，次子留在监狱未参与听证会。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
影视圈
20小时前
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
即时娱乐
7小时前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
22小时前
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
饮食
22小时前
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
时事热话
6小时前
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
6小时前
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
饮食
20小时前
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
影视圈
4小时前
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
影视圈
8小时前