18岁伊斯兰少女直播拒戴头巾 冷血父亲偕儿「荣誉处决」遭判刑

荷兰一名53岁的伊斯兰父亲，不满18岁的女儿生活方式「太过西方」还结交男友，竟伙同两名儿子将女儿骗往荒野，将其捆绑并溺毙于沼泽。荷兰法院近日做出判决，该名潜逃中的父亲被重判30年徒刑，两名儿子则处20年监禁。



《DutchNews.nl》、《每日邮报》综合报道，该名父亲哈利德（Khaled al Najjar）不满18岁的女儿瑞安（Ryan）不遵守伊斯兰传统，平时拒绝佩戴头巾（希贾布，Hijab）、使用社交软体，且会结交男友。

悲剧导火线，疑似是瑞安在TikTok上，没戴头巾且化著妆进行直播。此举被家族视为「羞辱性的背叛」。



瑞安于2024年5月22日失踪，直到7天后才在荒野被发现。遗体被发现时全身被捆绑、嘴巴遭封住。



调查人员在死者指甲缝中发现哈利德的DNA，显示她在断气前曾与父亲发生激烈搏斗。法院指出，哈利德亲手捆绑并勒昏女儿后将她丢入水中。



在案发后而哈利德犯案后早已逃往叙利亚，随后写信给《电讯报（De Telegraaf）》自首。荷兰当局判处哈利德30年监禁，但荷叙两国并没有引渡条款，犯能否服刑引发质疑。

警方认为哈利德分别23岁和25岁的儿子穆哈纳德和穆罕默德（Mohamed）也有参与犯案，两人被捕后否认，反称哈利德是「怪物」，但法庭获悉两人曾和哈利德讨论杀害方式，并为了协助掩盖谋杀，删除瑞安手机的照片和影片，还要求其他家人删除对话纪录。



两兄弟被判处20年监禁，但只有长子出庭，次子留在监狱未参与听证会。