英禁电视日间播垃圾食物广告

英国政府昨日颁布一项新公共卫生法例限制垃圾食物广告，禁止高脂、高盐及高糖（HFSS）食品在日间电视时段播出，并完全禁止在网上出现，以应对日益严重的儿童肥胖问题，当局称此举为「全球领先」。

网上付费广告全日禁

根据新规，电视台在晚上9时前不得播放任何垃圾食物广告，网上付费广告更全日禁播。地方政府也有权禁止快餐店开设在学校附近。英国卫生部预计，此举每年可让儿童减少摄取高达72亿卡路里，令患有肥胖症儿童人数减少二万人，带来约20亿镑（约195亿港元）健康效益。

当局数据显示，英格兰约22%五岁入学儿童超重或肥胖，到11岁升读中学时，比例更升至逾三分之一。此外蛀牙已成为当地五至九岁儿童入院首因。卫生部官员道尔顿强调，这项措施可限制儿童过度接触不健康食品，将英国公营国民保健服务（NHS）重心由「治疗」转向「预防」。英国糖尿病协会对这项广告禁令表示欢迎。

局将透过一套营养价值评分机制，衡量食品的饱和脂肪、盐或糖含量比例，以界定是否属于受管制类。例如，纯燕麦片及多数谷物早餐普遍获豁免，惟添加糖分、朱古力或糖浆的版本则可能受限。新例仍容许企业推广被禁产品的健康版本，期望借此激励食品制造商改良配方，生产更健康的食品。