丹麦首相重申格陵兰不想成为美国一部分 欧洲支持自治权

美国总统特朗普日前重提接管格陵兰，丹麦首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）重申，特朗普的言论必须认真看待，但丹麦王国与格陵兰已明确拒绝任何被吞并的可能。

弗雷德里克森表示：「我已清楚表明丹麦王国的立场，格陵兰也一再表态，不希望成为美国的一部分。」她强调，若美国攻击其他北约国家，安全保障将立即失效。

格陵兰总理尔森（Jens-Frederik Nielsen）表示：「我们并非处于美国会一夜之间接管的情况……格陵兰不可与委内瑞拉相比，我们是一个民主国家。」尼尔森补充，格陵兰正积极加强与美国合作，但美国民众和格陵兰居民都无需恐慌，强调岛屿仍将维持自治，未来发展将由岛上人民自主决定。

格陵兰总理尔森称，格陵兰正积极加强与美国合作。路透社

欧洲盟国表态支持丹麦与格陵兰的自主权。英国首相施纪贤（Keir Starmer）表示：「格陵兰与丹麦王国必须自己决定未来，其他任何人无权干预。」德国外长瓦德富尔（Johann Wadephul）建议北约可讨论加强格陵兰防卫，而欧盟则重申尊重国家主权原则。

格陵兰是全球面积最大的岛屿，人口约57,000人，虽非北约正式成员，但受丹麦的北约保障。特朗普早前任命路易斯安那州州长兰德里为格陵兰特使，他曾公开支持将格陵兰纳入美国版图。