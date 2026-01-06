生擒马杜罗｜美媒指特朗普要求助管理委国 卢比奥被形容为「委内瑞拉总督」

美国日前出兵抓获委内瑞拉总统马杜罗后，特朗普指美国将暂管委内瑞拉，外界关注华府将如何处理委内瑞拉。《华盛顿邮报》引述多名熟悉内情的美国官员报道，总统特朗普正高度倚重国务卿鲁比奥（Marco Rubio），由其在过渡期内主导委内瑞拉事务，被美国政界及传媒形容为「委内瑞拉总督」（Viceroy of Venezuela）。

助处理石油资产分配及选举安排等

报道指，鲁比奥在策划今次抓捕马杜罗行动中扮演核心角色，而随着当地暂未有明确人选，特朗普已要求鲁比奥协助「运作」委内瑞拉，包括处理石油资产分配、制裁政策、选举安排及安全问题等。《华邮》形容，这将是鲁比奥至今最具挑战性的政治角色。

特朗普早前向记者表示，美国将在「一段时间内」协助委内瑞拉运作，并指鲁比奥已与委内瑞拉副总统罗德里格斯（Delcy Rodríguez）接触，对方「愿意配合美方，让委内瑞拉再次伟大」。不过，罗德里格斯其后公开反驳，强调委内瑞拉「永远不会再成为任何帝国的殖民地」。

《华邮》分析指，鲁比奥长年主张对委内瑞拉实施政权更替，其政治立场与家庭背景密切相关。他的父母在古巴革命前移民美国，身边人士形容，拉丁美洲左翼政权问题「已深植于他的政治DNA」。鲁比奥亦精通西班牙语，与多国拉美政要及委内瑞拉反对派关系密切，令他成为特朗普在该区的关键操盘手。

不过，报道亦引述学者及前官员警告，美国或低估管治委内瑞拉的难度。有分析指出，若缺乏大规模地面部队，美国难以真正控制局势；亦有民主党议员批评，鲁比奥早前曾向国会表示行动并非「政权更替」，质疑政府误导国会。

《华邮》总结指，虽然拘捕马杜罗被鲁比奥阵营视为重大外交胜利，但如何在不陷入长期占领或地区动荡下重塑委内瑞拉，将成为特朗普政府与鲁比奥面临的最大考验。