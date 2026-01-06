Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生擒马杜罗｜罗德里格斯宣誓就任临时总统 马杜罗儿子表态支持

即时国际
更新时间：03:56 2026-01-06 HKT
发布时间：03:56 2026-01-06 HKT

委内瑞拉副总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）当地时间周一（5日）在加拉加斯国民议会正式宣誓，就任临时总统。宣誓仪式由她的哥哥、国民议会新任议长豪尔赫·罗德里格斯（Jorge Rodriguez）主持，马杜罗儿子亦到场支持。

罗德里格斯在就职演说中表示，委内瑞拉愿意与美国合作，但同时坚持国家「和平、发展、主权与未来」的权利。国民议会议员在会议中高呼「Vamos Nico」支持被拘押的总统马杜罗（Nicolas Maduro），并向其妻子席莉亚·弗洛雷斯（Cilia Flores）的空座致以起立鼓掌的敬意。

罗德里格斯宣誓就任临时总统，坚持国家「和平、发展、主权与未来」的权利。法新社
马杜罗的儿子尼古拉斯·马杜罗·格拉（Nicolas Maduro Guerra）亦在议会上发表讲话，称其父仍为「总统马杜罗」，并呼吁释放父母。他表示将「无条件支持」罗德里格斯及其家族，承诺「请放心，我和我的家人都会支持你们」，强调家族将协助维持国家稳定。

相关新闻：生擒马杜罗︱马杜罗夫妇否认控罪 庭上称「我是正直的人，我仍是委国总统」

马杜罗夫妇日前被美国抓获后，周一在美国纽约首次出庭受审，两人均否认指控。

