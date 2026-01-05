生擒马杜罗︱戴手铐穿橙色囚衣出庭受审 马杜罗否认控罪：「我是正直的人」

美军在委内瑞拉当地1月3日凌晨空袭首都加拉加斯，捕获总统马杜罗（Nicolas Maduro）夫妇并将2人带走，事件震惊国际社会。马杜罗夫妇于美东时间周一（5日）中午，在纽约市联邦法院首次出庭，被目睹带着手铐，乘直升机前往法庭。



马杜罗夫妇在美国本土过堂，由现已92岁的纽约南区联邦地区法院资深法官处理。他曾审理过与「911恐袭」相关的案件，以及其他涉及恐怖主义和国家安全的案件。今年夏天，委内瑞拉前将军兼情报局长巴里奥斯在赫勒斯坦面前承认了与毒品恐怖主义和贩毒相关的指控。

审讯在曼哈顿莫伊尼汉联邦法院进行，审讯历时约30分钟。法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）表示其职责是确保案件获得公平审讯。马杜罗及其妻子、第一夫人席莉亚・弗洛雷斯（Cilia Flores）一同出庭，两人均面临「毒品恐怖主义」相关指控。

根据起诉书，马杜罗夫妇被控串谋从事毒品恐怖主义、串谋将可卡因输入美国，以及持有和串谋持有机关枪及爆炸性武器等罪名。庭上，马杜罗身穿橙色囚衣及蓝色外套，配以米色长裤和橙色拖鞋，并佩戴耳机聆听即时翻译。他进庭时与律师握手，其妻则坐在数个座位之外，同样身穿囚服。

法官要求他确认身份时，马杜罗表示自己是委内瑞拉总统，并指自己是在加拉加斯住所内被美方人员拘捕带走。他其后向法庭表示：「我无罪，我是一个正直的人，我仍然是我国的总统。」这是马杜罗被押送至美国后首次公开发言。

法官一度回应称，「将会有适当的时间和场合处理这些问题」，并重申当前程序安排。

其妻子被要求确认姓名时表示，「是的，我是西莉亚·弗洛雷斯·马杜罗，我是委内瑞拉第一夫人。」弗洛雷斯也否认了所有指控，并说自己「完全无辜」。两人回答均使用西班牙语，由法庭进行翻译。

据报，马杜罗获法庭指派维克斯特罗姆（David Wikstrom）任其代表律师 。另外，据NBC新闻报道，马杜罗的妻子弗洛雷斯将由一位德克萨斯州的律师代表出庭。根据法庭文件，马克唐纳利（Mark Donnelly）将担任她的辩护律师。

法官将案件安排于3月17日上午11时再讯，在讨论下次开庭日期期间，马杜罗的辩护律师向法庭提出，案件存在「军事绑架合法性」的严重法律争议，质疑美方以军事行动将外国在位元首强行带离本国，是否符合国际法及美国法律程序。

马杜罗离开法庭时转身向人群挥手致意，期间传出一段小插曲，有旁听的人向马杜罗说：「你会为委内瑞拉付出代价。」马杜罗回应：「以上帝的名义，我终将获得自由。」

美国当局较早前透露，马杜罗夫妇是在睡梦中被抓走，经军舰、直升机等送往美国本土，一国元首变俘虏震撼全球。美国司法部长邦迪（Pam Bondi）早前公布，马杜罗被控犯有毒品恐怖主义阴谋罪、可卡因走私阴谋罪、非法持有机关枪和爆炸装置罪，以及共谋持有机关枪和爆炸装置罪（针对美国）。

网传影片显示，被活捉的马杜罗在纽约街头移送时，押解车固意开门将他示众，道路两旁聚满围观的人群，有人高声喊：「做得好！做得好！」汽车也响咹。