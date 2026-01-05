生擒马杜罗︱戴手铐乘直升机往纽约法庭 获指派代表律师

美军在委内瑞拉当地1月3日凌晨空袭首都加拉加斯，捕获总统马杜罗（Nicolas Maduro）夫妇并将2人带走，事件震惊国际社会。马杜罗夫妇于美东时间周一（5日）中午，在纽约市联邦法院首次出庭，被目睹带着手铐，乘直升机前往法庭。



马杜罗夫妇在美国本土过堂，由现已92岁的纽约南区联邦地区法院资深法官处理。他曾审理过与「911恐袭」相关的案件，以及其他涉及恐怖主义和国家安全的案件。今年夏天，委内瑞拉前将军兼情报局长巴里奥斯在赫勒斯坦面前承认了与毒品恐怖主义和贩毒相关的指控。

马杜罗获法庭指派维克斯特罗姆（David Wikstrom）任其代表律师 。

美国当局较早前透露，马杜罗夫妇是在睡梦中被抓走，经军舰、直升机等送往美国本土，一国元首变俘虏震撼全球。美国司法部长邦迪（Pam Bondi）早前公布，马杜罗被控犯有毒品恐怖主义阴谋罪、可卡因走私阴谋罪、非法持有机关枪和爆炸装置罪，以及共谋持有机关枪和爆炸装置罪（针对美国）。

网传影片显示，被活捉的马杜罗在纽约街头移送时，押解车固意开门将他示众，道路两旁聚满围观的人群，有人高声喊：「做得好！做得好！」汽车也响咹。