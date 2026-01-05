东京男偷车撞死行人逃逸案 涉谋杀再次被捕

日本东京足立区去年11月发生汽车铲上行人路狂飇百余米的事故，导致2死12伤，涉案汽车是从车行偷走的展示车，司机一度弃车逃跑，随后落网，警方指他在汽车驶上行人路后仍继续加速，且有「驶上行人路导致有人死也没所谓」的想法，鲁莽驾驶行为等同于挥舞「致命武器」汽车，1月5日以杀人未遂等罪名将他再次拘捕。



案发于2025年11月24日下午12点30分左右，在东京都足立区，涉事汽车在一个十字路口铲上行人路，撞倒28岁女子，失控狂冲130米，直到下一个十字路口前才回到路上，撞上一辆卡车后停了下来。正在等红绿灯的81岁老翁杉本健二被撞飞近20米死亡；3名腿部和髋部骨折的重伤者至今仍未出院。

据东京警视厅和调查人员称，疑犯 横尾优𧙗（37岁）住在足立区，他在事故发生前曾被2辆警车追逐400米，怀疑他一心想要逃脱，因车道挤塞才驶上行人路。他被捕后曾说「不想被抓」之后保持沉默，但承认鲁莽驾驶是为了逃避警车追捕。

车内控制设备分析显示，汽车驶上行人路时，司机持续踩油门。当调查人员问横尾如果以时速60公里撞上行人会发生什么事时，他回答说「会死或受伤」，又说「这是我的错」。

警方分析疑犯的认知及现场情况，认为他有「驶上行人路导致有人死也有没所谓」的想法，故适用杀人罪名，以谋杀、杀人未遂及违反道路交通法（肇事逃逸）等嫌疑将他再度逮捕。