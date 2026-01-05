Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

安华宣布修宪 限大马首相任期不得超过2届或10年

马来西亚首相安华宣布，内阁决定在本月国会召开时提交联邦宪法修正案，为检控分权铺路，并将明确规定首相任期不得超过2届或10年。

大马传媒报道，安华5日在首相署常月集会上发表2026年新年献词，表示所有重要职位都应该设有任期限制，包括政府首席秘书也不应任职超过10年。

大马首相安华。 新华社
大马首相安华。 新华社

安华强调：「这项规定同样适用于所有部门，如果在规定的任期内能够完成工作，之后就应交由下一代继任。」他表明：「这个原则也适用于首相署，我们将提呈法案，规定首相的职位任期不得超过10年或两届任期。」

安华说完这番话后，台下响起掌声。他随后笑著说：「有人拍手，我不想超过10年，我有些遗憾，但不可能一直任职100年。」

马来西亚92岁的前总理马哈迪。AP图片
马来西亚92岁的前总理马哈迪。AP图片

马来西亚任期最久的首相是马哈蒂尔 （Mahathir Mohamad），他曾两度出任首相，第一次长达22年（1981-2003）。2018年5月10日马哈蒂尔再次宣誓就任，以92岁高龄成为当时世界最年长的国家领导人，任至2020年。

