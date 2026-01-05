Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本认知障碍长者将达700百万 专家吁防范资产风险

更新时间：18:00 2026-01-05 HKT
日本有认知障碍长者数目持续上升，专家预料到2030年前后，全国认知障碍症患者将达700万人，占65岁以上长者约12%。随着高龄化问题恶化，认知障碍症长者的理财安全逐渐成为社会焦点。  

随著认知障碍症患者增加 长者诈骗案件增加。路透社

日本长者频陷收养及投资骗局

专家指出，认知障碍症会影响记忆力与判断力，使长者容易成为诈骗或滥用收养制度的受害者。据报，《朝日新闻》揭露部分诈骗者利用日本领养制度漏洞，透过与高龄失智者建立收养关系，借此取得其股票及资产。东京法院近年裁定两宗类似案件无效，涉案老人均患认知障碍症。  

爱媛大学家庭法名誉教授宫崎干雄表示，政府应尽早建立「理财安全网」，包括在收养程序中强制提供医疗证明，确保长者具备行为能力。 

除收养诈骗外，日本各地投资诈骗亦频传。静冈县一名70多岁妇人，被诱骗投资损失逾1100万日圆（约54.6万港元）；神奈川县一名男子则损失5300万日圆（约263万港元）。专家指出，日本长者普遍不愿和家人谈钱，令诈骗更易得逞。  

目前，日本虽设有监护人制度，可由法定代表人代管长者财产，但实际普及率偏低。由于银行在认知障碍诊断后会冻结帐户，专家建议家庭及早签订家族信托协议或开设「家庭支援投资帐户」，以确保长者资产能在安全及透明的监管下运用。

 

