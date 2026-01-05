瑞士酒吧大火︱24名罹难者确认身份 最小仅14岁

瑞士瓦莱州滑雪度假胜地克莱恩─蒙塔纳市一家酒吧在元旦凌晨发生严重火警，造成至少40人死亡、逾百人受伤。警方周日（4日）表示，已确认24名罹难者身份，当中包括多名青少年，最年轻的仅14岁。

亲人朋友悲痛欲绝。美联社

罹难及受伤者大部分为青少年。美联社

10名死者为瑞士公民

瓦莱州警方指，在最新确认身份的16名死者中，有10人是瑞士公民，另包括两名意大利人、一名意大利移民、一名法国人、一名罗马尼亚人及一名土耳其人。警方未公布具体身份资料。加上上周六（3日）已确认的8人，至今已有24名死者获确认。

当局透露，目前年纪最小的是一名14岁瑞士少女，另有两名15岁少女罹难，其余死者包括10名16至18岁的青少年、两名分别为20岁及31岁的瑞士男子，以及一名39岁法国男子。

相关阅读：瑞士除夕夜酒吧大火酿至少40死 法籍夫妇经营者涉过失杀人受查

需数日以DNA确认身份

事发于1月1日凌晨，火警猛烈燃烧，导致现场多人被困。大部分伤者伤势严重，不少遗体亦被焚毁，需数日以DNA检测确认身份。

初步调查显示，火警疑由烟火棒或蜡烛点燃天花结构引致。目前两名酒吧负责人已被立案调查，涉嫌过失杀人、过失导致伤亡及过失纵火等罪名。警方正持续调查事故详细经过及责任归属。

