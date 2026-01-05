委内瑞拉未来局势如何发展？　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亚覆辙

美国总统特朗普上周六（3日）派美军特种部队生擒委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）并押到纽约受审后，表明将接管委国，直到顺利完成权力移交为止。特朗普并警告委内瑞拉代理总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez），若不做对的事，将会付出可能比马杜罗更严重的代价。



罗德里格斯随即于周日（4日）晚呼吁与美国建立「平衡且互相尊重」的关系，并邀请美国政府共同制定合作议程。究竟这个石油资源丰富、却长期动荡的国家将走向何方，目前仍难以判断。



美国《纽约时报》警告，历史经验显示，推翻一个政权只是开始，真正的风险在于「接下来怎么办」。该报直言，若美国未能妥善规划「后马杜罗时代」，委内瑞拉恐将重蹈利比亚、伊拉克等国的覆辙，陷入长期混乱，而美国也可能被迫承担一场规模庞大、前景不明的国家重建工程。

《纽时》回顾，2011年北约主导的军事行动成功推翻利比亚强人卡达菲（Muammar Gaddafi）政权，但由于缺乏后续治理与地面力量介入，利比亚至今仍陷于分裂与内战状态，成为难民与非法移民前往欧洲的主要跳板。

相关新闻：空袭委内瑞拉 | 马杜罗今纽约联邦法院出庭 遭拘押中心恶劣环境曝光

强人卡达菲被推翻后，利比亚至今仍陷于分裂与内战状态。法新社

马杜罗并押到纽约受审。路透社

美军上周六空袭委内瑞拉首都卡拉卡斯，触发多次爆炸。路透社

特朗普警告，若有必要，美国已准备好向委内瑞拉发动更大规模的第二波攻击。法新社

单靠空袭无法带来稳定

该报指出，若没有能够维持秩序、协调派系、促成政治过渡的力量介入，单靠空袭无法带来稳定结果。而如今，美国在委内瑞拉的行动，正引发同样的疑问。

《纽时》强调，「抓了就走」或许适用于战术行动，但在地缘政治层面却极其危险。事缘没有地面存在与长期规划，美国将难以塑造委内瑞拉未来的政治走向，更难同时兼顾美国自身利益与委内瑞拉人民的需求。

相关新闻：空袭委内瑞拉︱改写拉美政治版图重塑「后院」 或成中美冲突风险点｜拆局

但特朗普并未淡化风险，反而坦言美国将「接管这个国家，直到实现安全、有序的权力过渡」，并警告不能让其他势力趁乱夺权。他甚至表示，若有必要，美国已准备好发动更大规模的第二波攻击，并不排除派遣地面部队。

美如何「管理」委内瑞拉受关注

《纽时》形容，这等于公开暗示，美国可能正走向自伊拉克与阿富汗战争以来，最大规模的国家建设任务。然而，《纽时》指出，特朗普政府究竟打算如何「管理」委内瑞拉，目前仍毫无清楚说法。其中，是否已与马杜罗政权残余达成协议？美国会试图推动重新选举吗？它会试图罢免更多政府或军方高级官员，并迫使他们在美国接受审讯吗？这些关键问题至今没有答案。

另外，针对罗德里格斯表示要邀请美国政府共同制定合作议程，英国广播公司（BBC）指出，这是否意味罗德里格斯会放弃权力以换取避免重蹈马杜罗的覆辙？或上台后与美国结盟，例如允许美国更多地取得其丰富的石油储备？如果是这样，那些长期以来指责美国具有帝国主义倾向的马杜罗盟友，以及憎恨马杜罗政权的委内瑞拉反对派，又会如何反应？

而《纽时》提醒，对于一向高举「美国优先」、反对海外介入的「让美国再次伟大」（MAGA）基本盘而言，长期接管委内瑞拉恐怕难以获得一致支持。

或触发内部武装冲突

《纽时》同时指出，尽管许多委内瑞拉人会为马杜罗下台而欢呼，但他仍拥有大量武装盟友，这些势力长期依靠暴力镇压、操控选举与毒品交易维持权力。

而亲马杜罗与反马杜罗势力之间的角力，可能引发新一轮混乱，甚至演变为内部武装冲突。

根据联合国难民署资料，已有近800万名委内瑞拉人逃离祖国，是全球规模最大的流离失所危机之一。

若局势惹恶化 恐掀新一波难民潮

《纽时》警告，若局势进一步恶化，委内瑞拉这个约2800万人口的国家，恐再掀起新一波难民潮，动摇整个拉丁美洲的稳定。

该报认为，如果最终结果是委内瑞拉迎来一个更自由、更健全的政府，这段历史或许会肯定特朗普促成转变的角色。但若事与愿违，委内瑞拉反而演变成更加动荡、充满暴力与不稳定因素的地区，那么，向来热衷将个人印记刻在历史事件上的特朗普，其名字也将长期与这场混乱紧密相连。