生擒马杜罗︱巴士司机变国家领袖一生传奇 寸美国「来捉我呀」成经典︱有片

当地时间1月3日凌晨，美军对委内瑞拉首都加拉加斯进行空袭，逮捕委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）夫妇，事件震惊国际社会。无论委内瑞拉这个位处南美洲北边的国家，和马杜罗亦瞬即成为国际焦点。

马杜罗从巴士司机逐步成为坐拥全球最多石油蕴藏量的领袖，由拉美知名「反美斗士」，到被美国列为「毒品恐怖主义」头号悬赏目标，更被美军由自己的的国家强行抓到美国，绝对是历史上充满传奇的国家领袖。

贫民区成长披头四粉丝

相关新闻：空袭委内瑞拉｜马杜罗著拖鞋押抵纽约基地 落机竖拇指示威

马杜罗生于1962年11月23日。英国《卫报》称，他的父亲是工会领袖。马杜罗在加拉加斯贫民区长大，高中时期便参与学生工会活动。青年时代，他深受上世纪60-70年代反文化运动影响，是披头四乐队（The Beatles）和齐柏林飞艇（Led Zeppelin）的乐迷。



1986年，24岁的马杜罗前往古巴哈瓦那，参加了由古巴共产党青年联盟组织的「胡利奥·安东尼奥·梅拉国家干部学校」的年度培训课程。结束古巴培训回国后，他在加拉加斯地铁公司担任多年的巴士司机，并积极投身工会活动。

查韦斯点名接班人

相关新闻：空袭委内瑞拉｜马杜罗被抓获照片曝光 军舰上双手锁上手铐双眼被蒙

1990年代初期，马杜罗加入委内瑞拉前总统查韦斯（Hugo Rafael Chavez Frias）创立的「革命玻利瓦尔运动-200」（MBR-200）。英国广播公司（BBC）称，查韦斯因政变失败入狱，马杜罗一直参与争取查伟斯获释的活动。



随著查韦斯通过选举上台，马杜罗于1998年当选众议员，进入国民议会。2005年，他当选为国民议会议长，成为立法机构的首脑。2006年，查韦斯任命他为外交部长。



2012年，查韦斯在赴古巴进行癌症手术前，公开点名马杜罗为副总统，并称其为自己的政治继承人。2013年3月5日查韦斯去世后，马杜罗成为代理总统职务，并于同年4月赢得大选，正式继任总统。

公开称美国是「懦夫」

委内瑞拉自查韦斯年代，已与美国关系紧张。马杜罗不时在隔空「开火」呛声，其中最经典一定是去年8月，马杜罗在公开场合呛美国「来抓我啊，我等你啦」，又称美方是胆小鬼，甚至说「别让老子等太久」 （Come for me……I'm waiting for you here in Maraflores! Don't take too long to arrive, coward!）。影片在马杜罗被捉走后，白宫又在IG上贴出。

上周六（3日），马杜洛被美军押解途中，还笑著向一旁的围观者说「新年快乐」（Happy New Year）。

去年12月22日，美国总统特朗普表示，马杜罗下台将是「明智」之举。马杜洛不甘示弱反驳表示，特朗普「最好」聚焦在国内问题上，而不是威胁委内瑞拉。

2026年1月1日，马杜罗证实于2025年11月21日与美国总统特朗普通话，双方通话时长为10分钟。马杜罗表示，此前与特朗普通话的气氛友好、相互尊重，但他强调，不希望两国之间发生任何形式的军事对抗或战争行为，「不要战争，要和平」。