日本一鱼王︱东京丰洲市场新年吞拿首拍 $2500万成交创新高

更新时间：11:50 2026-01-05 HKT
发布时间：11:50 2026-01-05 HKT

日本东京丰洲市场周一（5日）清晨举行新年例行的吞拿鱼拍卖，其中1条蓝鳍吞拿以超过5.1亿日圆（约2500万港元）成交，创下自1999年有纪录以来的最高价格。丰洲市场每年新年首次拍卖会上，最高价成交的蓝鳍吞拿鱼被视为年度「鱼王」，又称「日本一」。

每公斤210万日圆

这条蓝鳍吞拿是在青森县大间町捕获，重达243公斤，由东京筑地的寿司连锁店寿司三味的喜代村中标，价格远超过去最高价、2019年的3亿3360万日圆（约1642.6万港元，等于每公斤210万日圆（10.3万港元）。

东京丰洲市场新年吞拿首拍，5.1亿日圆成交。路透社
东京丰洲市场新年吞拿首拍，5.1亿日圆成交。路透社
这条史上最贵吞拿由由东京筑地的寿司连锁店寿司三味的喜代村中标。法新社
这条史上最贵吞拿由由东京筑地的寿司连锁店寿司三味的喜代村中标。法新社
这条蓝鳍吞拿创下自1999年有纪录以来的最高价格。法新社
这条蓝鳍吞拿创下自1999年有纪录以来的最高价格。法新社
东京丰洲市场举行新年首拍。法新社
东京丰洲市场举行新年首拍。法新社

得标业者木村清表示，当他看到这条蓝鳍吞拿时就知道一定要买下来，因此出手竞拍到最后，如此高价确实让他感到有点意外，不过他希望让更多人能够品尝到并从中获取元气。

举行「解体秀」 供应给顾客

这条「一番鲔」周一下午1时30分左右，在筑地的寿司三味本店举行「解体秀」后供应给顾客，售价与店内平日价格相同，赤身398日圆、中腹498日圆、大腹598日圆，也会送到其他分店贩售。

喜代村社长木村清受访时表示，本以为可以用再低一点的价格买到，没想到价格一路飙升。不过他也说，高价得标是希望景气转好。希望大家品尝这条象征好兆头的鲔鱼后，因此得到元气。

刷初竞标史新纪录

这次得标金额比喜代村2019年拍下的3亿3360万日圆，高出近1.8亿日圆，刷初竞标史新纪录。

青森大间产的吞拿连续15年拍出市场最高价，公会会长小鹰胜敏对于价格喊到5亿圆，表示非常惊讶，代表是对大间吞拿渔夫们努力的肯定。

丰洲市场的海胆初竞标也创最高价，北海道产的海胆喊到400公克3500日圆，是前年的5倍。

