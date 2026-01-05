空袭委内瑞拉 | 马杜罗今纽约联邦法院出庭 遭控毒品恐怖主义等罪名

被美军拘捕的委内瑞拉总统马杜罗将于美东时间周一（5日）中午，在纽约市联邦法院首次出庭。庭审将由法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）主持，根据纽约南区联邦法院日前公布的替代起诉书，马杜罗多名家人及内阁成员被控毒品恐怖主义等罪名。



有指，马杜罗目前被关押在布鲁克林大都会拘留中心，牢房面积约6平方米。该处环境被形容为「令人作呕」、「骇人听闻」，以肮脏不堪、长期人手不足、狱中暴力事件频传及经常停电而恶名昭彰。

目前马杜罗被关押在纽约布鲁克林大都会拘留中心，司法部长邦迪3日通过社交媒体发消息说，马杜罗及其夫人弗洛雷斯已被纽约南区联邦地区法院起诉。邦迪没有使用马杜罗的委内瑞拉总统头衔，并声称马杜罗被指控犯有「毒品恐怖主义阴谋罪、可卡因走私阴谋罪、非法持有机枪及破坏性装置罪，以及针对美国的持有机枪及破坏性装置阴谋罪」。

马杜罗（左二）被押解下机。路透社

马杜罗被指控犯有「毒品恐怖主义阴谋罪」等罪名。法新社

马杜罗被关押在纽约布鲁克林大都会拘留中心。法新社

纽约布鲁克林大都会拘留中心外有武装人员驻守。法新社

起诉书含3条没收条款

此外，还有3条没收条款，分别是：第一，没收与第一项和第二项毒品罪相关的所有直接和间接犯罪所得；第二，没收与第三、第四项枪枝罪相关的枪械与弹药；第三，替代财产条款，如可没收财产已被转移、隐匿、贬值、混同等，控方没收被告其它财产作为替代，以同等价值补足。

相关起诉书是美国联邦政府持续15年追查的一宗毒品走私案的一部份，马杜罗本人也曾被列为被告长达6年。

主审法官曾处理多宗瞩目案

美国有线新闻网（CNN）指出，92岁的赫勒斯坦法官由时任总统克林顿任命，已负责此案10多年。曾处理过多宗备受瞩目的案件。

美军上周六（3日）凌晨对委内瑞拉发动空袭，并派出特种部队抓走马杜罗夫妇，之后被空运到纽约面临刑事指控。。总统特朗普当天中午在海湖庄园发表讲话，承认今次美国军事行动的目标就是抓捕马杜罗，并称美国将接管委内瑞拉，直至实施安全过渡。