北韩发射高超音速导弹 金正恩：因应地缘政治危机 提升核战遏制力

即时国际
更新时间：08:50 2026-01-05 HKT
发布时间：08:50 2026-01-05 HKT

北韩官方朝中社周一报道，朝军周日进行高超音速导弹发射训练，导弹从平壤市力浦区往东北方向发射后，击中设定在东部海域1000公里之外的目标。国务委员会委员长金正恩到场视察，强调当前的地缘政治危机以及多重国际事件，说明提升核战争遏制力的必要性。

击中1000公里外目标

朝中社未具体说明金正恩所指的国际事件，但外界普遍认为，可能与美国对委内瑞拉实施空袭并抓捕委国总统马杜罗夫妇有关。

金正恩视察高超音速导弹发射训练。法新社
金正恩视察高超音速导弹发射训练。法新社
金正恩视察引导武器工厂。法新社
金正恩视察引导武器工厂。法新社
金正恩强调，近期在推进核武力实用化、实战化方面取得一系列重要成果。法新社
金正恩强调，近期在推进核武力实用化、实战化方面取得一系列重要成果。法新社

报道指，今次发射训练旨在评估高超音速武器体系的准备状态，验证和确认其任务执行能力，提升导弹兵的实战操作水准，并对战争遏制力的持续性、有效性和机动性进行综合评估。

金正恩对演习结果表示满意，称这次训练完成重要的国防技术课题，导弹部队充分展现国家核武装的准备态势和可靠性。

推进核武力实用化

他强调，近期在推进核武力实用化、实战化方面取得一系列重要成果，并指出必须持续更新军事手段，尤其是攻击性武器体系。

报道未披露导弹的具体型号和参数，但南韩韩联社分析指，综合射程和飞行轨迹等因素指出，此次试射可能是在被称为朝版「伊斯坎德尔」的KN-23系列导弹上搭载高超音速滑翔飞行器（HGV）形状弹头的高超音速导弹「火星-11戊」。

