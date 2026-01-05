空袭委内瑞拉 | 马杜罗儿子呼吁人民上街 抗议美军入侵抓走总统

委内瑞拉总统马杜罗的国会议员儿子格拉（Nicolas Maduro Guerra）呼吁委内瑞拉人民走上街头，抗议美军抓走马杜罗并将他转移到纽约监狱。

35岁的格拉在社交媒体发布音频讲话说：「你们会在街头看到我们，你们会在人民身边看到我们，你们会看到我们高举尊严的旗帜。」

相关新闻：

格拉也被美国起诉。美联社

格拉（右）与父亲马杜罗（中）及继母弗洛雷斯。美联社

马杜罗的支持者在加拉加斯街头抗议，要求美方释放马杜罗。路透社

吁团结捍卫国家主权

格拉指出：「他们想让我们显得软弱，但我们绝不会示弱。」他呼吁委内瑞拉人民团结一致，保持动员状态，捍卫国家主权。

格拉与父亲和继母弗洛雷斯一同被美国当局指控犯有「毒品恐怖主义罪」。格拉首次被列入被告，被控串谋走私可卡因，以及非法持有机枪和破坏性装置，起诉书中称其为「王子」。

美军将马杜罗从首都加拉加斯抓走并带离该国的行动进行得天衣无缝，引发外界猜测马杜罗是被其核心圈子中的人出卖。

「历史自会证明谁是叛徒」

格拉也呼应了这些传言说：「历史会证明谁是叛徒，历史会揭露真相。我们拭目以待。」

格拉生于1990年，为马杜罗与第一任妻子所生，是委内瑞拉联合社会党成员，曾担任国民议会议员、国家电影学校校长等公职。马杜罗后来收养了第二任妻子弗洛雷斯的3个孩子。

周日，一些马杜罗的支持者出现在加拉加斯街头，挥舞著旗帜，举著印有马杜罗头像的海报进行示威。

在周六凌晨的突袭中被美国突击队生擒后数小时，63岁的马杜罗和69岁的弗洛雷斯就被关押在纽约的一所监狱里。

马杜罗定于周一中午在纽约联邦法院出庭，正式被告知对他的指控。他的副手罗德里格斯已被任命为委内瑞拉代理总统。