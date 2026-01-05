Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

丹麦首相敦促特朗普停止威胁吞并格陵兰言论

即时国际
更新时间：07:57 2026-01-05 HKT
发布时间：07:57 2026-01-05 HKT

丹麦首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）要求美国总统特朗普停止威胁美国接管格陵兰的言论，强调美国无权吞并丹麦任何一个地区。

特朗普周日接受访问时称，委内瑞拉可能不会是美国干预的最后一个国家，并称「我们绝对需要格陵兰岛」。特朗普过去多次提出格陵兰应成为美国一部分，理由包括其战略地理位置及丰富矿产资源，并曾拒绝排除以武力取得控制权的可能性。

弗雷德里克森在丹麦政府网站发表声明，表示正「非常直接」地向美国发出警告 。她指出，丹麦及格陵兰同为北约成员，受集体防御机制保障，丹麦亦早已与美国签订防务协议，允许美方在格陵兰设施驻军，并已加大对北极地区的安全投资。她强调：「我强烈敦促美国停止对一个历史悠久的亲密盟友以及另一个国家和人民的威胁，这两个国家和人民已经非常明确地表示，他们不会被出卖。」

格陵兰自治政府总理尼尔森批评了特朗普的言论。法新社

另外，格陵兰自治政府总理尼尔森批评了特朗普的言论。他指：「当美国总统说『我们需要格陵兰』，并将我们与委内瑞拉和军事干预联系起来时，这不仅是错误的，而且是不尊重人的。」

格陵兰人口约5.7万，自1979年起实行高度自治，惟外交与防务仍由丹麦负责。虽然多数格陵兰民众支持长远脱离丹麦独立，但民调显示，当地社会对成为美国一部分普遍持强烈反对态度。

格陵兰民调显示，当地社会对成为美国一部分普遍持强烈反对态度。路透社

