空袭委内瑞拉｜委国防部长：马杜罗保安团队大量伤亡 呼吁民众恢复日常生活

即时国际
更新时间：04:29 2026-01-05 HKT
发布时间：04:29 2026-01-05 HKT

委内瑞拉国防部长洛佩斯（Vladimir Padrino López）周日（4日）透过电视发表声明，谴责美国拘捕总统马杜罗及其妻子的行动是「懦弱的绑架」，并称行动导致「马杜罗保安团队大部分成员、士兵及无辜平民被冷血杀害」。

洛佩斯指出，这次突袭造成的伤亡规模巨大，其中包括军方与平民，但具体数字及身份尚未完全核实。据《纽约时报》报道，一处公寓大楼遭袭击，至少造成40人伤亡，但目前尚不清楚死伤者中平民与军方人员比例。

洛佩斯称，该国已启动全面战备状态，委军方将继续动用一切可用力量，维护军事防御、国内秩序及和平，以对抗帝国主义侵略，确保国家的自由、独立和主权。

他同时呼吁委内瑞拉民众恢复日常生活，包括工作、贸易及教育活动，强调「今天发生在委内瑞拉的事，也可能发生在任何国家或政府身上」。普拉迪诺表示，军方将支持副总统罗德里格斯（Delcy Rodríguez）担任代理领导人，维持国家运作与秩序。

