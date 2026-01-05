空袭委内瑞拉｜代理总统首次召开内阁会议 邀美制定合作议程 军方启动全面备战状态

委内瑞拉代理总统罗德里格斯周日（4日）在总统府主持首次内阁会议，今次会议旨在制定战略方针，应对美国政府的不公正行为，呼吁和平、安宁、国家团结，维护民族精神。罗德里格斯强调，有必要在不干涉彼此内政的基础上，推动与美国建立平衡关系，并向美国总统特朗普「喊话」，指「我们的人民和我们的地区值得享有和平与对话，而非战争」。而委内瑞拉国防部发布政府公报表示，该国已启动全面战备状态。

罗德里格斯在Telegram发文说：「我们认为，在主权平等和互不干涉的基础上，推动美国与委内瑞拉、委内瑞拉与本地区各国之间建立平衡、相互尊重的国际关系是当务之急。我们邀请美国政府共同制定一项促进共同发展、在国际法框架内、加强持久共存的合作议程。」

委内瑞拉国防部长洛佩斯表示，已全面启动备战状态。

罗德里格斯接替马杜罗出任代理总统。

罗德里格斯向特朗普「喊话」：「我们的人民和我们的地区值得享有和平与对话，而非战争。这始终是尼古拉斯·马杜罗总统的坚定立场，也是当前整个委内瑞拉的心声。」

电视画面显示，罗德里格斯与另外2名马杜罗的忠实拥护者：国防部长洛佩斯和内政部长卡韦略一同坐在总统府的一张桌子旁。

防长与内长同出席会议

委内瑞拉一名高层官员说，委内瑞拉将持续团结在总统马杜罗之下。

洛佩斯指出，这次突袭造成的伤亡规模巨大，其中包括军方与平民，但具体数字及身份尚未完全核实。据《纽约时报》报道，一处公寓大楼遭袭击，至少造成40人伤亡，但目前尚不清楚死伤者中平民与军方人员比例。

洛佩斯称，该国已启动全面战备状态，委军方将继续动用一切可用力量，维护军事防御、国内秩序及和平，以对抗帝国主义侵略，确保国家的自由、独立和主权。

内政部长：委内瑞拉只有马杜罗总统

他同时呼吁委内瑞拉民众恢复日常生活，包括工作、贸易及教育活动，强调「今天发生在委内瑞拉的事，也可能发生在任何国家或政府身上」。

内政部长卡韦略在执政党委内瑞拉联合社会党（PSUV）发布的一段录音中说：「革命力量的团结在此获得充分保障，这里只有一位总统，他的名字叫马杜罗，大家不要因敌人挑衅而上当。」